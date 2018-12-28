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經典格紋怎麼搭？學劉雯穿出氣勢、歐陽娜娜用運動風混搭

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要說最歷久不衰的圖案是什麼？大概非「格紋」莫屬，你可能會覺得格紋有什麼了不起（一打開爸爸跟爺爺的衣櫃全部都是），但它卻是長壽經典款之中最平易近人、跟妳衣櫃裡所有單品都能相處愉快的左右手，看似老派，卻老派的超浪漫，裡裡外外飄著一股冬日氣息，但也可以出現在夏季清涼的迷你短裙上，格紋的能耐幾乎找不到破綻，看看名人都怎麼用格紋搭配出自我風格。

劉雯 穿雙色線條格紋羊毛長大衣

如果全身選擇一個色調的基本搭配，可以向劉雯一樣穿上細節豐富的格紋大衣，別再說格紋很無趣了！看看那個粉紅、檸檬黃相疊的線條，在深藍色的羊毛上看起來超立體有精神。

▲格紋。（圖／ELLE）

歐陽娜娜 穿雙色格紋大衣＋棒球帽

歐陽娜娜穿格紋大衣搭配球鞋、棒球帽立刻翻轉原本嚴肅內斂的風格！

▲格紋。（圖／ELLE）

陳嘉樺 Ella穿格紋長大衣＋亮色下身

格紋睡袍式長大衣罩衫是名人愛用，陳嘉樺 Ella搭配上正紅色下身、露出腳背的高跟鞋拉長身形，在舒適居家的情況下製造超強大氣場。

▲格紋。（圖／ELLE）

陳嘉樺 Ella穿格紋長大衣＋報童帽

陳嘉樺Ella芥末黃色寬褲、深藍毛衣剛剛好跟格紋大衣的偷偷呼應，亮點是貝雷帽，看起來像是老巴黎街頭浪漫的風景。

▲格紋。（圖／ELLE）

秀英 穿細格紋西裝外套＋碎花小高領襯衫

與其說格紋是個花色不如把它看成一種顏色，像韓國女星崔秀英搭配深色的碎花襯衫，讓大叔的咖啡色格紋變得更有女人味。崔秀英是少女時代粉絲公認的穿搭女王，她的襯衫是小高領、跟西裝外套的劍領互相製造有趣的衝突感。

▲格紋。（圖／ELLE）

秀英 穿細格紋西裝外套＋粉紅色襯衫

不要怕把內斂的格紋跟強烈的色彩搭配，因為他們超級平易近人！像崔秀英一樣穿上淺色褲子跟亮眼的襯衫吧。

▲格紋。（圖／ELLE）

范瑋琪 穿格紋超長大衣＋CONVERSE帆布鞋

格紋與襯衫的搭配常常給人嚴肅的形象，學范瑋琪用亮色的JW Anderson X Converse帆布鞋，就可以把全身搭配變得亮眼許多。

▲格紋。（圖／ELLE）

Irene Kim 穿格紋西裝外套＋低領襯衫

穿低領襯衫跟格紋搭配，像是學院派的乖乖牌也有嗆辣有趣的一面。

▲格紋。（圖／ELLE）

吳宜樺 穿格紋西裝外套＋貝雷帽、短裙

▲格紋。（圖／ELLE）

黛安克魯格Diane Kruger 穿格紋大衣＋短靴

冬天穿格紋大衣要怎麼看起來俐落有型？學Diane Kruger踩一雙短靴

▲格紋。（圖／ELLE）

達珂塔強森Dakota Johnson穿格紋大衣＋丹寧褲

▲格紋。（圖／ELLE）

Hailey Baldwin 穿格紋拼接單寧外套

▲格紋。（圖／ELLE）

Kaia Gerber 穿格紋短裙

年輕女孩怎麼把格紋穿的又帥又有型，看看Kaia Gerber 的示範，一件短上衣搭配高腰格紋裙與馬丁短靴，西裝外套用披的，帥度+100。

▲格紋。（圖／ELLE）

PHOTO／GETTY、IG@IRENEISGOOD、@FANFAN、@HOTSOOTUFF、@陳嘉樺、@NANAOUYANG、@LIUWENLW

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 格紋, 秋冬, 經典, 劉雯, 歐陽娜娜, 運動風
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