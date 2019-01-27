乾肌女孩準備筆記！7款冬日必囤「保濕底妝」　浮粉、脫妝一次解決

冬天一到肌膚容易乾燥，想要維持光澤感，底妝要精挑細選，除了高保濕力，還能有美麗的光澤散發，具備這幾項特質的產品，以下特搜7款，包含了毎到冬天就熱賣的經典底妝，還有雅詩蘭黛、雪花秀等人氣品牌推出的話題新品，如果是常被浮粉、乾燥所困擾的乾肌人，準備筆記以下產品特點吧。

雅詩蘭黛Estee Lauder／粉保濕訂製雙效粉底精華SPF20／PA+++ NT$2,200（共4色）

身為底妝王者，自消息一釋出就獲得注目與討論，這瓶新粉底不屬於現有的底妝家族，而是全新系列。創新雙管造型，一管為細緻粉底，裡面加入高濃度保濕精萃，一抹即為肌膚表層注入大量保濕分子，有效撫平乾裂細紋；另一管飾底精華則可均勻潤色並提亮膚色，同時按壓可將粉底精華與飾底精華1:1混合使用，完美訂製出令人稱羨的水光肌。這瓶已先一步在韓國上市，被當地消費者譽為「一生摯愛的乾皮救星」。

實品開箱

雅詩蘭黛Estee Lauder ／粉保濕訂製雙效氣墊粉餅SPF40／PA++++ NT$1,950（共4色）



另外隨著雙管粉底上市，品牌同步推出創新的雙層氣墊，同樣加入了高濃度保濕精萃，下層為勻亮粉霜能有效柔焦隱形臉部瑕疵，上層為氣墊粉餅，輕拍雙臉立即注入水份，打造掐出水般的潤澤妝感。

雪花秀Sulwhasoo／輕透雪紡氣墊粉凝霜 12g／NT$1,880



相信很多女孩聽到雪花秀要出全新的氣墊粉餅一定都非常期待，其實早在6月初韓國就已經上市，當時從釋出的圖片，立刻引起媒體目光，包含絕美玫瑰金外盒，剛成為代言人宋慧喬也為其拍攝仙氣形象照。果不其然這款氣墊在韓國一推出就大獲好評，因為喬妹代言，韓妞更膩稱這款為"喬妹氣墊"。

這款氣墊使用了不同傳統氣墊的海綿，而是很密實的紗網，綿密過濾保持粉底的新鮮度，另外附贈的3D智慧彈力氣墊粉撲，除了正面的立體蜂巢壓紋可使妝感更勻貼，搭配的彈力緞帶，讓粉撲更有彈性，可任意凹折，鼻翼眼下等細節都完美顧到。而因為這款氣墊主打以水精華為基底，因此，在壓出質地時還會有水滴跑出來，且保濕力能持續一整天。



在所有氣墊系列中，這是品牌第一款"粉霧"氣墊，對油性肌膚的女孩來說再也不怕氣墊粉餅拍起來太爆光，感覺肌膚很油，以及妝感不夠持久的問題都得已解決。

上妝的方式也和傳統氣墊不同，品牌建議可先抹後拍，抹的時候將保濕精華注入，皆著再輕拍、拍出粉潤柔光的妝感。

雪花秀Sulwhasoo 輕透雪紡水粉底 30ml／NT$1,880

與氣墊粉餅一起推出，同樣主打以水精華為基底，質地非常水感舒適，內含的超微粉彩親膚粉體，輕盈透氣不黏膩，一滴就能均勻上完全臉，完美修飾瑕疵，同時提升膚色亮度，給妳彷彿第二層肌膚般自然無瑕，且帶有粉嫩柔霧光澤的美肌。

SUQQU晶采光艷粉霜SPF15／PA++ 30g，NT$3,850



底妝界赫赫有名的斷貨明星商品，自推出之後、討論的熱度始終不減，光澤優雅又大器，且質地滑順、擁有極佳保濕力。專業彩妝師形容這款粉霜的完妝感有如奶油滑順又柔嫩，今年9月升級，加入了水溶性膠原蛋白，讓保濕力更強效，時間一久出現的暗沉問題也得以解決。上市之後又再次造成缺貨風潮。

BOBBI BROWN 高保濕修護精華粉底SPF40 PA+++30ml／NT$2,400



以珍貴青春靈藥「冬蟲夏草萃取」為基底，搭配「荔枝精華」，讓這款粉底有如保養品一般，可為肌膚注入保水力、養肌能量，同時打造光澤無暇的健康亮澤妝容。這款同樣在美妝版上討論很火熱，有網友分享，膚況不穩定時使用這款粉底，可以得到安撫，膚質優化的效果極佳。

蘭蔻LANCOME 水感奇蹟恆久光粉底SPF25 PA+++（共6色）NT$1,950元



以90%玫瑰水精華的口號吸引眾人目光，即使反覆塗抹也不顯粉感厚重，只有彷彿可以掐出水的潤澤感。很多人擔心它的遮瑕力，其實只要不是嚴重的瑕疵，這款粉底中有一種神奇的「奇蹟光感分子」，它能讓肌膚如鏡面一般反射光線，讓外人看臉只有光亮、遮瑕自然隱形。

TOM FORD 星光完美粉底 SPF15 30ml／NT$3,100



這是品牌在亞洲賣最好的粉底液，同樣是相當有口碑的明星商品。當初是TOM FORD專門設計給女星走紅毯使用的，因此不管是多忙碌暗沉的疲憊肌膚，使用它都能立即提亮，同時具備優異的遮瑕效果，讓女明星被HD螢幕放大檢視也不怕。這款粉底裡使用大量保濕配方，因此妝容持久度極優。

肌膚之鑰絲緞光采粉霜21ml／$3,900



雖然名為粉底霜，但質地完全不黏膩厚重，遮瑕力佳，又能給肌膚健康光澤，是業界許多專業彩妝師一致肯定的粉底產品，當然保濕力更不用說，是肌膚之鑰自保養品到彩妝品都很自豪的強項。另外，每次只要評比，這款粉底一定榜上有名。

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com）

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