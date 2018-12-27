原來Pantone年度代表色是這樣選的　專家讓顏色變得更有力量

編輯／JJ 圖／翻攝自Pantone IG

Pantone每年都會推出年度代表色，每季也會選出流行色，幫顏色命下吸引人的名字，並成為全球各品牌的潮流指標，最近才剛選出了2019年的年度代表色「Living Coral活珊瑚橘」色，各家廠牌就已經跟上，將活珊瑚橘運用在各種產品中，這影響全球的公司Pantone到底是什麼樣的公司？又是怎麼選出顏色的呢？

＃Pantone提供什麼服務？

研究色彩而聞名全球的權威機構Pantone，由化學家Lawrence Herbert 創立，他發現每個人對同一光譜的見解和色彩的理解都不相同，所以開發了一套革新性的色彩系統，Pantone旗下主要有三塊業務，為市場產品提供色卡服務，以及色彩諮詢和授權商品。

＃Pantone如何選出年度代表色、流行色

在Pantone團隊中有一群色彩研究所的色彩專家，他們會在年度色公布的前一年春天，也就是將近兩年的時間，在世界各地收集資料，影響的因素十分廣大，可能是藝術家、電視電影、城市中的流行，也會與社會上的議題做結合，任何事物都有可能，再經過各個領域的趨勢分析，專家們撇開喜好一同開會決定。

＃年度代表色有什麼意義？

Pantone設定出代表色，不僅僅是一個時尚趨勢，更希望能引起社會的共鳴，藉由顏色去反映出當時的社會，激發群眾的討論，藉由新的定義，讓顏色變得更有力量。

＃Pantone所命名的顏色都充滿正面意涵

對Pantone來說，世界上沒有一個顏色是醜的，任何顏色都能牽起人的情感，帶來願景和希望，就算是被選為年度代表色，也不會因為時間的過去而變得落伍。像是2016年的石英粉（Rose Quartz）以及寧靜藍（Serenity Blue），是各界開始看重Pantone色票的關鍵年份，這兩個顏色隱含了一種「我們」與「他們」之間並無界限的意味，和過去幾年來人們一直在討論的性別交叉議題有關係，也能放射到社會上任何群體被區隔的問題。

而今年的活珊瑚橘色當然也不例外，行政總監 Leatrice Eiseman說：「活珊瑚橘達到人際互動與社交的平衡，柔美特調能呈現出振奮人心的特質。」現代人離不開手機，離現實越趨遙遠，該是找回人與人之間的關聯的時候了，藉由充滿大自然活力的珊瑚橘，找回那份自然的親密。

在 Instagram 查看這則貼文 PANTONE（@pantone）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 5 日 下午 3:42 張貼

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