fb ig video ETtoday search mobile

原來Pantone年度代表色是這樣選的　專家讓顏色變得更有力量

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Pantone IG

Pantone每年都會推出年度代表色，每季也會選出流行色，幫顏色命下吸引人的名字，並成為全球各品牌的潮流指標，最近才剛選出了2019年的年度代表色「Living Coral活珊瑚橘」色，各家廠牌就已經跟上，將活珊瑚橘運用在各種產品中，這影響全球的公司Pantone到底是什麼樣的公司？又是怎麼選出顏色的呢？

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

＃Pantone提供什麼服務？

研究色彩而聞名全球的權威機構Pantone，由化學家Lawrence Herbert 創立，他發現每個人對同一光譜的見解和色彩的理解都不相同，所以開發了一套革新性的色彩系統，Pantone旗下主要有三塊業務，為市場產品提供色卡服務，以及色彩諮詢和授權商品。

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

＃Pantone如何選出年度代表色、流行色

在Pantone團隊中有一群色彩研究所的色彩專家，他們會在年度色公布的前一年春天，也就是將近兩年的時間，在世界各地收集資料，影響的因素十分廣大，可能是藝術家、電視電影、城市中的流行，也會與社會上的議題做結合，任何事物都有可能，再經過各個領域的趨勢分析，專家們撇開喜好一同開會決定。

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

＃年度代表色有什麼意義？

Pantone設定出代表色，不僅僅是一個時尚趨勢，更希望能引起社會的共鳴，藉由顏色去反映出當時的社會，激發群眾的討論，藉由新的定義，讓顏色變得更有力量。

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

＃Pantone所命名的顏色都充滿正面意涵

對Pantone來說，世界上沒有一個顏色是醜的，任何顏色都能牽起人的情感，帶來願景和希望，就算是被選為年度代表色，也不會因為時間的過去而變得落伍。像是2016年的石英粉（Rose Quartz）以及寧靜藍（Serenity Blue），是各界開始看重Pantone色票的關鍵年份，這兩個顏色隱含了一種「我們」與「他們」之間並無界限的意味，和過去幾年來人們一直在討論的性別交叉議題有關係，也能放射到社會上任何群體被區隔的問題。

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

而今年的活珊瑚橘色當然也不例外，行政總監 Leatrice Eiseman說：「活珊瑚橘達到人際互動與社交的平衡，柔美特調能呈現出振奮人心的特質。」現代人離不開手機，離現實越趨遙遠，該是找回人與人之間的關聯的時候了，藉由充滿大自然活力的珊瑚橘，找回那份自然的親密。

▲pantone。（圖／翻攝自pantone）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

pantone, 活珊瑚橘, 年度代表色, 石英粉, 寧靜藍, 2019年度代表色, color of the year
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌

朴敘俊4招「男友穿搭」帥哭網友！　大地色＋瞇瞇眼微笑暖炸

花錢如流水的星座Top 5 ！雙子飯局太多、水瓶愛買怪東西

2019桃花從哪來？十二生肖愛情運勢大公開 網友狂推5款平價唇彩　持久顯色免補妝 迪士尼樂園買不到！米奇、米妮2018最終聯名包台灣限量發售 新垣結衣《非獸性男女》10大金句：「好人的結局註定悲慘」 貓奴別激動！超Ｑ神奇寶貝貓頭套　皮卡丘、六尾...沒轉完不罷手啊 深情男友分享與憂鬱症女友的7個相處方式　不生她的氣、陪伴勝過擁抱 《水行俠》梅拉女王身材太火辣　瘦身5秘訣：別太常上健身房

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面