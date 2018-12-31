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3間「水上木屋」似人間仙境　建造原因感動得讓人想哭

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四川成都的錦城湖上，漂浮著三座大小不一的「水上木屋」。寬闊的湖面沒有一絲波瀾，這三座木屋在這樣靜謐的景致中顯得十分突兀。這三座水上木屋，是由奈及利亞建築師 Kunlé Adeyemi 以及他的事務所 NLÉ 所建設的「Makoko Floating School 漂浮學校 III x 3」。超現代感的設計在本月開放後，瞬間成為四川成都的熱門打卡點！

▲水上木屋。（圖／ELLE）

以四川盛產的「竹」為建築材料，架在由 NLÉ 設計的「浮力平台」上。三座木屋的正中央，是一座小小的庭園，在清晨能看見在那裡休憩、吹風的過客。

▲水上木屋。（圖／ELLE）

從木屋的內部向外望，能看見交織的竹、別緻而華麗。這裡是不能擋雨的空間，但飄著雨的時節，更能體會古人在湖上「撐船」的意境。

▲水上木屋。（圖／ELLE）

到了夜晚，天色湖面的藍，與木屋中溫暖的微光交會，映出浪漫、唯美的倒影。這三座木屋分別是一個音樂廳、一個室內展覽空間和一個小的資訊中心。

▲水上木屋。（圖／ELLE）

這樣別具新意的建築設計，背後是一個感人的故事！它之所以叫做「MFS 漂浮學校 III x 3」，是因為奈及利亞的這座水上學校。

▲水上木屋。（圖／ELLE）

奈及利亞因為環水城市人口眾多，在2015年 NLÉ 為了讓孩子們能有一個舒適的讀書環境而設計了這座 Makoko 漂浮學校。

▲水上木屋。（圖／ELLE）

這是第一代的設計理念；利用環境中的素材、以最低的資本設立一個能「與水共存」的建築。

▲水上木屋。（圖／ELLE）

很不幸的是，這座漂浮學校在7個月後就因為大雨沖刷而倒塌了。但 NLÉ 想創造的烏托邦卻不止步於此，成都錦城湖上的三座木屋，就是第三代的漂浮學校！

▲水上木屋。（圖／ELLE）

這次的設計多了一條細長的人行步道，木屋雖然輕盈地漂浮在湖面，卻和其他部分緊緊相連、相互支撐。不算大的空間，載重能力卻異常驚人，最大間的木屋能負重80噸、供1000多人同時聚集在此！

▲水上木屋。（圖／ELLE）

成都是著名的「水城」，NLÉ 選擇在這裡設立「MFS III x 3」、探討水與建築的共存，更為這座古色古香城市，帶來很不一樣的迷人風采！

TEXT／BY SYLVIA CHENG　PHOTO／NLÉ

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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ELLE, 水上木屋, 木屋
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