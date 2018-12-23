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7位女生赤裸抗議維密：「我們厭倦了所謂完美，卻只有一種美。」

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▲love_disfigure。（圖／翻攝自love_disfigure ）

▲7位女性站在維密店外抗議。（圖／翻攝自love_disfigure ）

編輯／Ann

許多人對於維密的第一印象，應該就是穿著翅膀的纖細模特，美麗不知不覺被局限。根據huffpost報導，就在大秀後幾天， 7位平凡的女性穿著裸色泳衣站在倫敦維多利亞秘密分店門外，不懼滿是人潮的街頭，舉行抗議活動，他們大喊著「美麗不該只有一種樣子。」

此次活動的發起人是Joanne Morales和Sylvia Mac，兩位是服飾、泳衣店的創辦人，他們發起了自己的網站Love Disfigure，主張女性應該擁有不同的美，而非只是瘦、白、高，即使肥胖或是受傷也能自信的站出來，主流文化不應該成為排擠的工具。Mac提到，「我們厭倦了在網上看到這些所謂完美身材，那只有一種單一的美態。」

▲love_disfigure。（圖／翻攝自love_disfigure ）

▲love_disfigure。（圖／翻攝自love_disfigure ）

▲每個人的尺寸和膚色都不同。（圖／翻攝自love_disfigure ）

泳衣店創辦人Morales則是用行動支持每一位女性，在他們店內，不分尺寸種族，你都能找到自己膚色的泳衣，穿上之後以最赤裸的樣貌出現在自己面前，愛上這樣的自己。

▲love_disfigure。（圖／翻攝自love_disfigure ）

▲love_disfigure。（圖／翻攝自love_disfigure ）

▲love_disfigure找到美麗背後的意義。（圖／翻攝自love_disfigure ）

於是就在維密大秀之後幾日，Joanne Morales和Sylvia Mac帶頭站在了維多利亞秘密店門外，穿著和自己膚色相近的泳衣，以幾近裸體的觀感，去抗議美麗這件事，也邀請路人們一同加入。希望社會能夠注意到，那些身體受傷、火吻、肥胖背後，其實也有自信美麗的權利，我們似乎都該思考，那些世俗認為的「美麗」背後，到底藏著什麼。

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關鍵字：

維密, 泳裝, 抗議,
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