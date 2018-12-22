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《獅子王》反派逆襲了！「刀疤暗黑錢包、彭彭手機殼」壞萌破表

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編輯／Ann 圖／翻攝自Dtimes官網

2019年豬年即將到來，這就代表迪士尼動畫中的彭彭、小獅子、丁滿要重出江湖，此次日本玩具店KIDDY LAND推出一系列實用可愛的獅子王獨家周邊商品，更特別的是經典反派「刀疤」也加入，這下反派的逆襲真的讓人荷包癢癢~

KIDDY LAND獅子王系列一共推出錢包、手提袋、指環扣、手機殼等實用商品，以不同人物為主題設計，所以粉絲們一定能找到自己愛的主角。

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

以刀疤為主題的錢包採用暗色塑膠皮革製造，中開式的設計能夠容納許多卡片以及零錢，再加上外層滿滿的「刀疤」加持，把壞萌詮釋的恰到好處，拿出去保證詢問度超高。

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

如果是少女心的粉絲們，這款收納袋再適合不過，運用民族風的圖騰設計，正面繡上小獅子和彭彭、丁滿的圖案，看到主角們可愛的依偎在一起，下方還有粉色毛球點綴，簡直腦波一陣弱。

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

很少有周邊商品會出指環扣，此次一共推出4款造型，喜歡壞壞的刀疤和善良的小獅子全都有，想像手指套進去之後，每天都能把主角們帶著走。

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

女孩們的手機殼永遠不夠！想看到獅子王人物大集合的話，這款一定要收入，可愛的圖案上方印製了獅子王的LOGO，不管是人物頭像款或是動畫款都值得買，不過目前型號只有iPhone6/6S/7/8。

上班族必備的托特包怎麼能少，分別推出樸素的帆布款，以及印有彭彭、小獅子、丁滿的經典款，輕巧大容量的造型，拎著出門超方便。

▲獅子王。（圖／翻攝自Dtimes官網）

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關鍵字：

獅子王, 刀疤, 彭彭, 丁滿, 商品, 日本
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