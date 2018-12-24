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最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

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▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping　圖／翻攝自迪士尼商店

來自義大利的「FILA」，說它是當今最夯運動品牌也不為過。這次與大朋友小朋友們最愛的迪士尼聯名，碰撞出既可愛又時尚的系列，在基本的上衣、包款與背帶上隨興加入米奇剪影，讓所有年紀、風格的人都能輕鬆駕馭，顛覆對卡通聯名的印象。

＃長（短）T、帽子

大大的「FILA」字樣，搭配袖子側邊與帽子調整帶上的 MICKCKEY MOUSE 與米奇經典頭像剪影，使運動風增添了活潑與可愛的元素。結合運動名牌與卡通明星，即使你是愛迪士尼在心口難開的人，也可以大方穿上這款超時尚的聯名款。 

▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃包款

不管是肩背包或是腰包，你都能從小細節中看到米奇的身影，完美融入在這整個時尚又休閒的系列中，一點也不違和。上面印著運動品牌「FILA」的LOGO，搭配活潑的藍色，不管是男性或女性都非常適合。

▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

最後這款海軍藍的後背包，不只擁有好看外型，還保留了運動品牌該有的功能性，不管是夾層、暗袋，或是可以調整背包大小的調整帶，都非常實用、方便，絕對可以幫助熱愛爬山、健走的你。

▲FILA攜手迪士尼。（圖／翻攝自迪士尼商店）

這個系列已經在12 月18日於（網路）迪士尼商店開始販售，實體商店於12月21日（週五） 發售，喜歡的朋友可以趕快請朋友幫你搶購喔～

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關鍵字：

聯名, FILA, 迪士尼, 迪士尼商店, 運動品牌
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