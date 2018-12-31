有一種友情叫「陳意涵與張鈞甯」　鐵打閨蜜情的5個關鍵

有種閨蜜比情人更死心踏地，其中一種就叫做陳意涵和張鈞甯！七夕陳意涵結婚有孕，這喜訊讓張鈞甯在飛機上感動大哭，張鈞甯曾接受媒體訪談說過：「如果陳意涵真的結婚，她會充滿祝福，而且應該會哭慘，為對方開心到死的感覺！」完全驗證這對好姊妹的感情呢！

而張鈞甯生日，陳意涵更是挺著大肚子飛至美國幫她慶生！這友誼原來是鐵打的阿！就跟著儂編來看這對閨蜜情如此死心踏地的5個關鍵吧！

1.個性契合又互補

陳意涵和張鈞甯開始走近成為朋友，是因為共同興趣都是運動，所以會相約一起游泳，一起跑步，而兩個人也同樣是怕麻煩，稍微有些男孩子個性的人，因此也慢慢變得熟識！張鈞甯曾在媒體訪談中說：「我們很合拍！都喜歡運動、看書、旅行，還有都對新事物好奇」

所以說要變成閨蜜，相處間的頻率真的是很重要阿！但除了相似的個性與愛好外，閨蜜間的互補跟理解也是關鍵，大咧咧的陳意涵曾在節目《花兒與少年》裡提早起床，幫大家準備早餐，而這似乎是細膩的張鈞甯影響她的！因為相似而吸引成好友，也因為互補而影響彼此成為更好的人。

2.只要你需要我永遠都在

陳意涵曾在微博上喊話說：「需要我的時候，就向天空大喊一下，我再飛去！」而當張鈞甯錄節目《貝爺一起去冒險》前夕，陳意涵真的飛來找她，拍拍她的手臂說：「不用擔心，一旦開始了，就什麼也不怕了！」陳意涵教會了她勇氣，讓張鈞甯之後敢嘗試節目挑戰！

而張鈞甯也曾在媒體訪談中提到：「我都會希望她快樂，那她不快樂的時候我永遠都在！」所以在陳意涵拍電影《軍中樂園》裡一幕大尺度床戲，所有人要她不要緊張時，張鈞甯傳一段語音告訴她想哭就哭。所以關係裡的信任就是這樣建立起來的，因為我會讓她知道我一直都在！

3.和你一輩子旅行

旅行是很考驗友誼的！因為生活習慣的不同，很容易看見對方真實的一面，最後要嘛變閨蜜要嘛變仇人，千萬慎選阿！這兩人一起旅行時，陳意涵說張鈞甯是她的機器貓，細心打點一切，自己只負責玩就好！而張鈞甯則是想把開朗的陳意涵裝在口袋，讓自己充滿勇氣！

而在陳意涵30歲生日那年，這對閨蜜相約去菲律賓長灘島，列了5件瘋狂的挑戰清單，「辮子頭」、「刺青」、「裸泳」、「跳海」、「親吻陌生人」雖然心裡怕得要死，但都還是做了，並約定5年之後兩人再去一次長灘島。或許最美好的友誼就是和你一輩子旅行，我陪你一起瘋狂，然後就一直這麼幼稚下去！

4.友誼也要深情告白

這對閨蜜情還有一個很大的關鍵就是「曬恩愛」！張鈞甯曾表示有次她們一起看《閨蜜》，而電影中有段感人的告白，陳意涵說：「這句話是我是想著你說的」讓她當下哭了出來！你看看阿，朋友間也是需要深情告白的！所以每年生日，我們都可以看見這對閨蜜在微博上的情話流露呀！

像是陳意涵說：「如果事業宮跟夫妻宮正沖，那我選擇事業宮，然後好好珍惜你」天啊！比男人還會撩耶！所以快向你的閨蜜說出真情內心話，因為就是說出口，才能彼此確認這段友誼的重要性，然後把這些暖心話放在心裡帶著走！

5.關係裡很走心

而被媒體問到這段友情最重要的關鍵時，張鈞甯說：「真實跟真心。我覺得最真實的閨蜜就是一定會說真話的！」所以不論對方的好壞，或是彼此間有任何不愉快還是疙瘩，不會害怕說出口後關係會決裂，而是可以直接說出真心話，然後彼此磨合，同時願意包容對方！

當友誼走過磨合後，會更懂得相知相惜彼此的真實！而這對閨蜜實在太走心，張鈞甯甚至說：「她哭的時候我也會跟著想哭」所以兩人相處時沒有負擔，而且能在這段關係裡感受到彼此很貼近！

陳意涵和張鈞甯兩人的緣分是從電視劇《痞子英雄》開始的，掐指一算，天阿！這對閨蜜情已經長達9年了呢！而且隨著時間的累積，彼此會產生更多的信任跟感情，所以即使不常聯絡，張鈞甯說：「但我就是可以感覺得到她很愛我！而我也很愛她」

鐵打的友誼就是情人也許會變，但閨蜜始終都在。就這樣一路走成老閨蜜吧～（看到這，你心裡有沒有想到誰啊？）

還記得怎麼跟你的閨蜜變熟的嗎？趕快Tag你的閨蜜，聊聊回憶順便再揪一波旅行吧！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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