油頭女孩必看！人手一定要有一罐的乾洗髮還有3個用法

乾洗髮對於忙碌又重視形象的現代人來說，簡直就是天使般的發明（撒花）～有時候忙到沒時間洗髮，隔天起床又油又塌的頭髮真的讓人尷尬到不行，但只要拿起乾洗髮隨手一噴，油膩扁塌的頭髮立刻就變得乾爽又蓬鬆，尤其在超容易流汗出油的夏天，乾洗髮更是許多人手邊必備之物！

雖然乾洗髮對於大家來說早已不是什麼陌生的新產品，但你們是不是也一樣，只知道乾洗髮是個能即刻幫髮絲去除油膩的急救品？造型師透露，其實乾洗髮除了能幫頭髮去油、變蓬鬆，還有３個隱藏版使用小秘訣，身為乾洗髮愛用者或重視髮型的你一定要知道！

乾洗髮的隱藏版使用小秘訣

1.提升乾洗髮效果，豐盈造型輕鬆有

噴上乾洗髮之後，大家都知道要使用指腹充分搓揉髮絲頭皮，讓乾洗髮粉末能均勻散開，發揮作用。除此之外，造型師更建議如果手邊有吹風機，可以再使用吹風機以低溫快速的吹乾髮根，能幫助打造更豐盈且定型的秀髮造型。



2.海灘造型必備好幫手

去到海邊最怕的就是夾帶鹽分的海風，又鹹黏、濕氣又高，每次一陣海風吹來，髮型亂了不說，頭髮更全都黏在一起、糾結成一塊！而市面上有些乾洗髮也可有效吸附鹽分、濕氣和汗水，只要在做造型前先噴上並充分搓揉開，就能讓你的海灘造型持續保持自然輕盈的狀態，再也不怕一到海邊，精心造型的髮型瞬間變瘋婆了（笑）



3.冬天也不要收～乾洗髮還能防靜電！

你也是那個以為乾洗髮只有夏季才會用到，秋冬就要把乾洗髮收起來等來年夏天再用的人嗎？錯錯錯～乾洗髮還有個在冬天也很受用的使用小訣竅！ 乾燥的冬季，除了皮膚水分下降，髮絲也常因靜電捲曲浮起，整顆頭看起來毛躁不堪，好像髮質多差一樣...

別煩惱，快拿出你手邊的乾洗髮，它能變身為你的防靜電小尖兵！將乾洗髮噴灑適量於平板梳上或直接噴灑於秀髮上，再用平板梳從髮根到髮尾梳過整頭，就能立刻為秀髮打造靜電防護罩。



人氣&口碑兼具的乾洗髮們

MOROCCANOIL優油矯色乾洗髮、優油鎖色乾洗髮，205ml，各NT$1,000。

護髮油始祖Moroccanoil摩洛哥優油，除了其超經典護髮油，這款第一次推出的乾洗髮（免洗洗髮露）也很讓人驚艷！創新配方不但能立即吸收頭髮上的油脂和累積的造型產品且不殘留粉末，更為了滿足不同髮色需求，特別針對深、淺髮色分別打造兩款專屬配方。

添加紫色基調幫助平衡頭髮的黃銅色澤，讓淺色更加明豔的優油矯色乾洗髮（淺色調）；優油鎖色乾洗髮（深色調）則擁有細緻大米澱粉配方，使用後能立即分解並消散，不在髮上留下痕跡。

且兩款都採用天然的豐盈和除臭配方，並添加抵禦紫外線配方，為髮絲去油之於，同時帶來摩洛哥優油的特有香氣。

Living Proof 圓滿5號乾洗髮，198m，NT$800。

能讓平時就接觸眾多優質髮品的好萊塢明星珍妮佛安妮斯頓愛上，願意代言更成為合夥人的Living Proof，其過人之處就是以最先進的科學智慧來拯救頭髮問題，推出的產品更常被稱為科學保養品。其中這款在國外和網上紅翻天的乾洗髮，可有效地去除頭上的油脂、汗水及異味，創造宛如洗完頭後的清新及蓬鬆效果。

JBlin植萃乾洗髮霧，夜牡丹／光海鹽／舞罌粟，300ml，NT$420。

這個今年初從偶像劇《姐的時代》裡曝光便開始引起許多粉絲與影迷討論的台灣MIT品牌，目前最火紅的產品這款乾洗髮。雖然不是甚麼國際大牌，但使用的成分完全不馬虎，主要原料採用英國研發、瑞士歐盟認證的米澱粉，不含任何石灰粉，並添加維他命B5、維生素E等能補充水分並修護、強化髮絲。

目前共推出3種香氛味道可選擇的植萃乾洗髮霧，不含水分的天然成分，可吸附油脂、潔淨並蓬鬆髮絲，噴上不會有濕黏感，連孕媽咪都能安心使用。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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