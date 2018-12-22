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「時尚女王」不是叫假的！　孔曉振穿西裝帥氣打趴曹政奭

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▲孔曉振登封（圖／翻攝自Marie Claire Korea FB）

▲孔曉振讓曹政奭、柳俊烈淪為配角。（圖／翻攝自Marie Claire Korea FB）

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在南韓擁有「時尚女王」封號的女星孔曉振，因其高挑身材與超高衣Q，成為許多人效仿對象。在全新的封面大片上再度發威，穿上長版成套西裝、高領針織衫的男裝風格服飾後，中性魅力緊抓眾人眼球，立刻讓一旁的曹政奭、柳俊烈徹底失焦。

▲孔曉振登封（圖／翻攝自www.marieclairekorea.com、jaybaekcouture IG）

▲穿男裝的孔曉振，氣場更強啦！（圖／翻攝自www.marieclairekorea.com、jaybaekcouture IG）

他們三人為了宣傳新電影《肇事逃逸專案組》（另譯：肇逃計畫、逃組），合體登上南韓版《Marie Claire》2019年1月號封面。在片中飾演菁英警察的孔曉振，將其「英氣」帶到此次大片上，全穿上男裝版型的服飾，跟兩位男主角拼帥氣。

▲孔曉振登封（圖／翻攝自www.marieclairekorea.com）

▲孔曉振的大腿線條太迷人～（圖／翻攝自www.marieclairekorea.com）

封面上的三人都坐著，孔曉振卻利用穿搭巧思「凸出」！仔細看她撩起左腿的西裝褲，大露過膝長靴及修長大腿線條，搭配翹腳、擺頭的姿勢，散發出慵懶卻撩人的風情。加上位置在中間，兩位男主角只能淪為陪襯。

▲孔曉振登封（圖／翻攝自www.marieclairekorea.com）

▲眼睛都離不開孔曉振～～（圖／翻攝自www.marieclairekorea.com）

在首波曝光的內頁大片中，孔曉振煥上南韓設計師品牌JAYBAEK COUTURE的長版成套西裝，內搭黑色高領針織衫，僅用PIAGET戒指與腕錶點綴，以堅定眼神配環抱、纏繞柳俊烈的肢體動作，同樣都是三人裡面最搶眼的，再度見證「時尚女王」的氣勢，令人想俯首稱臣！

小S、孔曉振都穿同件GUCCI。(圖／取自Anny_StyleOnTop微博)

▲孔曉振之前也穿過GUCCI西裝外套，化身「可愛書呆子」。(圖／取自Anny_StyleOnTop微博)

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關鍵字：

孔曉振, 曹政奭, 西裝, 柳俊烈, 封面時尚, 登封
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