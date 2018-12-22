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CALVIN KLEIN主帥驚爆閃人！Raf Simons合約未滿離任　傳與集團不合

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▲CALVIN KLEIN主帥Raf Simons離任。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

▲Raf Simons離開CALVIN KLEIN。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

時尚圈又震盪，Raf Simons驚傳離開CALVIN KLEIN！他接下CALVIN KLEIN創意總監職務不過兩年，而且合約還有8個月才到期卻提早離任。據外媒報導，Raf Simons離任與所屬集團PVH的CEO Emanuel Chirico不滿品牌財務數字，且走向高端時尚方向，但雙方都未此事發表評論。

▲CALVIN KLEIN主帥Raf Simons離任。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

▲CALVIN KLEIN 205W39NYC 2019早春系列。（圖／翻攝CALVIN KLEIN IG）

比利時設計師Raf Simons曾連續兩年奪下CFDA美國時尚設計師大獎，2016年入主CALVIN KLEIN，立馬把主線名字改為CALVIN KLEIN 205W39NYC，後面的英文與數字是紐約總部的地址，讓品牌從原本的「中高端」變成「高高端」。

如今看來，他大動作讓CALVIN KLEIN翻轉雖讓時尚圈叫好，卻也引來老闆的不買帳，以致合約未滿便拆夥，CALVIN KLEIN已宣布2019年2月將缺席紐約時裝周，未來CALVIN KLEIN的走向及Raf Simons的動向，都令人關注。

關鍵字：

CALVIN KLEIN, Raf Simons
fashion.net

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