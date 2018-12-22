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2019跨年餐廳推薦　豪華海鮮吃到撐、抬頭就看得到101煙火

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倒數2019的到來，你準備好要去哪裡跨年了嗎？幫你整理了8間餐廳，看101煙火不必人擠人！快手刀搶訂位啊！

INGE’S bar & grill

台北／中山區

主打「食材與火」的美式燒烤餐廳，有餐點也有調酒；原創雞尾酒都很有特色，味道也很協調，跨年夜能在20樓的空中露台上觀賞美麗華的煙火秀，還能夠眺望台北101煙火，雙煙火讓人讚嘆再讚嘆！

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲INGE’S bar & grill。（圖／美食客Michelle Chuang提供）

PS TAPAS

台北／大安區

號稱是台北101跨年的搖滾區，有超完美視角！是一間西班牙料理餐廳，餐點主要是瓦倫西亞朝鮮薊蘑菇短麵以及瓦倫西亞海鮮大鍋飯兩種，以及其他各種開胃小點，秘密是必點菜色！

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲PS TAPAS。（圖／美食客Kinsley提供）

1Bite2Go Cafe & Deli

台北／信義區

就在101旁邊！紐約風格的美式餐廳，餐點非常多樣，還有全天候的早午餐，最有特色的是漢堡及三明治一手無法掌握的大份量！水牛城辣雞翅是必點的經典餐點，讓人一支接一支停不下來。

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲1Bite2Go Cafe & Deli。（圖／美食客beihsin提供）

Greedy Bistronomy Cafe

台北／信義區

調酒超浮誇！有著超多特色的調酒，餐點也不惶多讓，豪華的歐式料理豐富好吃又精緻好拍；雖然店裡看不到101，但走一分鐘到巷口，101就會在眼前！

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲Greedy Bistronomy Cafe。（圖／美食客Zi Ling Huang提供）

Just Grill

台北／信義區

晶華酒店集團旗下品牌，擁有飯店級的服務與高端食材，以高CP值炭烤牛排與豐盛海鮮受歡迎！在這裡可以大吃龍蝦與牛排、狂喝知名酒莊葡萄酒、在景觀花園現場觀賞跨年煙火秀！

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲Just Grill。（圖／美食客Vii提供）

INPARADISE 饗饗

台北／信義區

饗食天堂的進化版，同屬吃到飽餐廳，饗饗在品質與精緻度上有大大的提升，各式高級料理吃到飽。位於信義區46樓高樓層與台北101對望，還可以俯瞰整台北市！

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲INPARADISE 饗饗。（圖／美食客Penny Lin提供）

La Farfalla

台北／信義區

五星級的義式料理吃到飽！以創意及當地特色結合，重新詮釋義大利料理，採取全自助形式，推出多樣限定料理，一旁的空中花園就是欣賞台北101煙火的最佳位置。

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲La Farfalla。（圖／美食客KeiKei Wang提供）

莫爾頓牛排館 Morton’s The Steakhouse

台北／信義區

以Prime級濕式熟成牛排為主，鮮嫩多汁，無論是口感或是香氣都是一流水準，餐點份量很夠；擁有全台最浪漫的百萬夜景牛排館，還有特別推出跨年夜限定套餐！

▲2019跨年。（圖／美食客提供）

▲莫爾頓牛排館 Morton’s The Steakhouse。（圖／美食客Lin提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

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關鍵字：

MENU美食誌, 2019, 跨年, 餐廳, 海鮮, 煙火, 101
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