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網友激推Dior#740！塗了「黃皮變白肌」，買到得要靠運氣！

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▲▼迪奧霸屏唇膏#740。（圖/翻攝自小紅書）

▲超顯白與不可思議的潤澤度，讓Dior#740榮登斷貨王。（圖／翻攝自童童童同學小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

打開《小紅書》發現Dior有款唇膏超火，打敗YSL、Armarni，更讓人好奇這唇膏到底多厲害？有網友這樣描述，黑管唇釉#740介於磚紅色和南瓜色之間，質地超滋潤，重點是超級顯白，大陸已賣到斷貨，還要請代購才找的到！

▲▼迪奧霸屏唇膏#740。（圖/翻攝自小紅書）

▲▼迪奧霸屏唇膏#740。（圖/翻攝自小紅書）

▲這支唇膏活用度高，單塗或是塗兩層都很美。（圖／翻攝自牛尤果小紅書）

而這款唇膏不只大陸賣翻，在台灣也突然被炒紅，狂賣將近5000支，打破台灣女生只愛粉膚色的印象，這支#740賣得嚇嚇叫！除了顏色討喜，它的滋潤度更被網友大讚，潤到連唇紋都看不到，發色飽和，塗一層或兩層都能帶給你不同驚喜。

▲▼迪奧霸屏唇膏#740。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲日光燈時擦在手上，顏色偏重但仍看得出很襯膚色。（圖／記者曾怡嘉攝）

#740溫暖楓葉色，沒有土色那麼深，磚紅又帶點橘，顏色飽和度很高，這顏色可以日常，也能很有氣場。單看唇膏可能不生火，但塗在唇上你會發現它很襯膚色，連黃皮都能轉成白肌，完全是女孩的救星！

▲▼迪奧霸屏唇膏#740。（圖/翻攝自小紅書）

▲Dior 癮誘超模漆光唇釉 #740 售價1,200元。（圖／翻攝自牛尤果小紅書）

到底有多難買呢？有一名網友買到分享：我終於買到了迪奧#740，不管是素顏還是化妝塗都很美，比普通的橘紅多了點棕調，更適合秋冬。試了完全挑不出毛病，一定要購入的一支。

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關鍵字：

Dior, 黑管唇釉, #740, 楓葉色
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