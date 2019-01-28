ETUDE HOUSE、媚比琳、妙巴黎...　冬季開架新唇彩全試色！

2018結束，各大開架唇膏品牌仍火力全開不斷推出，不論霧面、亮面都任君挑選，一路燒到2019！

ETUDE HOUSE唇萃印記 水感光澤唇釉

唇萃印記系列的絲絨柔霧唇釉自推出後，創下三個月內賣出上萬隻佳績，擁著高人氣，緊追推出「水感光澤唇釉」！

一共10色，從玫瑰土色、粉嫩裸色、珊瑚橘色到深酒紅色，明亮深淺完整囊括，冬日到初春的妝容都能用這系列做出琺瑯瓷釉般的水亮光澤。

為水潤度極佳的鎖色油質地，幫助保持唇妝水感度，並能讓乾燥黯淡的唇色充滿生氣、不乾澀。飽和鮮明的水亮光澤透明輕薄、不黏膩，且不輕易掉色、不沾杯。

全試色

媚比琳 耀火紅心唇膏

以閃耀的火焰為靈感，選擇了搶眼的耀紅色為基底，搭配時尚紅黑漸層外殼，設計出五支不同質地的唇彩。

其中最吸睛的就是01維納斯之吻，為開架第一支推出的大理石唇膏，黑紅漸層膏體

實際試色，為霸氣感的暗紅色，並帶點光澤，一種性感危險的氣質。

五支全試色

02 國王的金庫－以媚比琳柔霧花蜜唇膏為基底，為飽和的霧面正紅

03 白日夢冒險－金屬霧光，融合細緻啞光

04 遇見邱比特－帶細緻閃耀光澤的暗桃紅色

05 宇宙萬人迷－絲綢般的柔光質地

Bourjois妙巴黎 紅絲絨薄霧唇膏出新色

每每推出都掀起包色風潮的妙巴黎紅絲絨薄霧唇膏，這一次特別推出適合冬天的溫暖新色調，並有多支還非常適合年末的聖誕趴踢！

1. 浪漫粉紫色系：17破曉樂章 （日藥本舖獨家販售）、18曖昧薔薇、19煙燻玫瑰 （主打色）、20化裝舞會 （薄擦血色唇膏）

今年帶藕紫色的裸粉色絕對是經典，17到20號色就屬於迷人的粉紫色系，更加適合亞洲肌膚，顯氣質、襯膚色。可單擦、可打底、可製造咬唇，使妝容更有層次感。

其中20號乍看為很難駕馭的深紫色，實際薄擦為時尚感十足的血色唇膏

2. 楓葉南瓜色系：21南瓜馬車（主打色）

即是2018年爆紅的楓葉南瓜橘色，磚紅色系為最佳的顯白神器，滑順延展性佳的膏質，可以厚塗、薄擦，日常生活或是派對都能輕鬆駕馭。

3. 溫柔可可色系：22老派約會、23日暮邂逅、24香榭漫步（主打色）、25相約左岸、26歌劇魅伶 （日藥本舖獨家販售）

溫柔的奶茶可可色，揉合玫瑰奶茶暖棕與焦糖可可色，創造五種不同層次的大地土色唇彩，襯托暖冬聖誕浪漫氣息。

全試色





開架唇彩價目表

Etude House 唇萃印記 水感光澤唇釉媚比琳

Maybelline媚比琳 耀火紅心唇膏3.9g，NT360 3.2g，NT450

Bourjois妙巴黎 紅絲絨薄霧唇膏，NT395

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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