《霸王別姬》8大經典台詞：「要想人前顯貴，必得人後受罪。」

說到「哥哥」張國榮，絕對不能不提他的畢生藝術生涯里程碑經典之作《霸王別姬》，如今這部影壇鉅作將以「25周年數位修復版」重返大銀幕，可是勾起許多戲迷的回憶，曝光的花絮片尾搭配上張國榮演唱的〈當愛已成往事〉更讓無數網友落淚爆哭。

1993年由張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優一同主演的《霸王別姬》，在當年不僅贏得華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎，還獲得奧斯卡最佳外語電影提名，奪下金球獎最佳外語片、英國演藝學院電影獎最佳外語片…等大獎殊榮，就連國際大導史蒂芬史匹柏盛讚：「陳凱歌的導演功力讓人嘆為觀止！」樂壇天后瑪丹娜也變成死忠「榮迷」，還公開表態自己想演「程蝶衣」，當時張國榮還跟媒體開玩笑說：「瑪丹娜不是在迷戀我，而是嫉妒我。」

今年是「哥哥」張國榮逝世15周年，他生前曾表示與《胭脂扣》的「十二少」或《倩女幽魂》的「甯采臣」相比，《霸王別姬》的「程蝶衣」才是他從影最具挑戰性的演出。當年張國榮苦練京劇，只要來探班的人一定會被他抓去看「貴妃醉酒」，張國榮會一邊表演一邊問：「你看我彎身下腰的身段、手勢和眼神，棒不棒？」每次表演完更會問大家的觀感，如果回答太慢，他就會噘嘴丟下一句：「我告訴你，棒透了！」

張國榮在《霸王別姬》片中有多種京劇妝如虞姬、楊貴妃與杜麗娘，每次上完妝都是長達17小時不能卸妝，有時更要一整天戴著幾十斤重的鳳冠，而張國榮為了不讓臉上的貼片脫落，寧可挨餓也不願進食，他說：「我私下很愛熱鬧也喜歡交朋友，但只要上了妝，我就會變成不愛說話、內心深沉的人，這很不可思議！」

《霸王別姬》8大經典對白

1.差一年，一個月，一天，一個時辰，都不算一輩子

2.人，得自個兒成全自個兒。

3.蝶衣，你可真是不瘋魔不成活呀。

4.要想人前顯貴，必得人後受罪。

5.我是假霸王，你是真虞姬！

6.你也不出來看看，這世上的戲都唱到哪一齣了！

7.人縱有萬般能耐，終也敵不過天命。

8.一個人有一個人的命。

《霸王別姬》劇情

「不瘋魔，不成活！」《霸王別姬》由李碧華小說改編，故事敘述程蝶衣(張國榮飾)自幼被賣到京戲班學唱青衣，與師兄段小樓(張豐毅飾)合演《霸王別姬》而成為名角，卻也假戲真做，身陷真假曖昧的假鳳虛凰情感之中；歷經戰亂、文革變動，一生糾結的程蝶衣，遭遇感情與人生的雙重背叛，當他十一年後再演《霸王別姬》，不願夢醒的程蝶衣，只願留在夢中，像虞姬永遠倒在血染的愛情裡，從一而終。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、甲上娛樂

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