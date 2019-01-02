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減肥安心吃甜點！營養師大推「3個時間」不長肉還抑制食欲

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▲甜點。（圖／翻攝自unsplash）

▲安心吃甜點三大時間段。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

吃甜點應該是每個女生的興趣之一，不過卡路里總是讓人卻步，至於減肥時期要怎麼吃才不會胖呢？營養師推薦3個時間點，這些時段可以安心大吃甜食了！

1. 早上

早上是一日中燃脂率最高，也是身體代謝最旺盛的時刻。俗話說「早餐吃得像皇帝」，還是有它的道理存在，這個時刻吃甜點不會增加身體負擔，還能有效抑制飢餓，幫助你在下一餐達到平衡，減少暴飲暴食的機會，所以早餐吃甜點的好處還不少呢。

▲甜點。（圖／翻攝自unsplash）

▲早上代謝好，適合吃甜點。（圖／翻攝自unsplash）

2. 結束運動之後

運動後30分鐘內吃甜點，多餘的熱量會進入肌肉細胞裡被利用，也就不容易儲存脂肪，相反運動結束之後太久才吃，則會容易儲存脂肪，也就容易變胖了，因此黃金時間要掌握。

3. 餐後

營養師認為只要在餐後立即吃甜點，就不容易變胖。BMAL1有促進脂肪合成的功能，而下午2-3點是一天中BMAL1最低的時間，因此能量比較容易被利用，也是較好的點心時間，想減肥的女孩們記得選擇這個時候大吃放縱一下。

▲甜點。（圖／翻攝自unsplash）

▲餐後立刻吃甜點不會胖。（圖／翻攝自unsplash）

搭配抑制糖分的食物

如果還是擔心變胖的女孩們，不妨搭配一些抑制糖分的食物，例如堅果類、山藥芋頭類、海藻類，等豐富食物纖維的產品。另外低糖的甜點如優格、堅果類、純度高的巧克力，都相當推薦。

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關鍵字：

甜點, 肥胖, 卡路里, 減肥, 減重
fashion.net

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