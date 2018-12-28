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日妞搶翻的駝色VANS是穿搭神器！配裙裝、落地褲都好看

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▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

比起穿著跟鞋，平底鞋的輕鬆感總是讓人想一穿再穿。而拜運動風格流行所賜，即使衣著感偏向氣質、淑女類型，選擇運動休閒鞋一起穿搭卻也一點都不會顯得突兀。

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

－VANS Old Skool

沒有太重的運動感再搭配簡約外型，也許CONVERSE經典的帆布鞋是不少人在多數穿搭時的鞋款首選。但近日，在日本相當熱門的 VANS Old Skool 系列也有與帆布鞋同樣的百搭效果，尤其是賣到缺貨的駝色系是目前日本女生討論度相當高的單品。看完以下三種款式的下身搭配，一定也會想用駝色 VANS 取代你的帆布鞋穿搭。

淺色下身 X 駝色 VANS 休閒鞋

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

大地色調的 One-Tone 造型一整年都適合穿搭，到了秋冬時節鞋款選擇麂皮材質的款式也為整體感添上一筆溫暖又溫柔的印象。

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

上下身的對比色調與簡潔的衣著線條讓造型看起來格外俐落，利用同色系的鞋款還可以有效連結長褲拉長腿型打造修長的好比例。

深色下身 X 駝色 VANS 休閒鞋

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

未免深色系的下身單品讓整體穿搭看起來太過沉重，建議可以運用淺駝色的鞋款讓腳步呈現輕盈的輕鬆好感。

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

黑色的合身長褲讓鞋款可以變身穿搭主角，當全身的色系相對簡約的時候不妨就靠著本季熱門的駝色 VANS 休閒鞋展現不落人後的趨勢感。

花色下身 X 駝色 VANS 休閒鞋

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

動物紋是秋冬的熱門單品花色，以跟鞋穿搭可以展現成熟的女人味，若以運動風格的休閒鞋搭配也可以是俏皮的活潑女孩氛圍。

▲駝色VANS穿搭。（圖／FACY 提供）

格紋作為秋冬必備的元素，搭配的變化性也相當豐富。不少人選擇以基礎色調帆布鞋搭配時，若能利用正流行的 VANS 休閒鞋也能表現別有新鮮感的造型。

Photo：WEAR

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