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妮可基嫚51歲皮膚還吹彈可破　「洗臉」是凍齡關鍵

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編輯／JJ　圖／翻攝自《水行俠》劇照、達志圖庫、IG@nicolekidman

今年出演DC大片《水行俠》的妮可基嫚，在電影中飾演「亞特蘭提斯女王」，不只是身材好得令眾女星忌妒，精緻的臉龐、五官更是完全凍齡，讓人不敢相信妮可基嫚其實已經年過半百！歐美國家的人通常會比亞洲臉孔更顯蒼老，但是今年51歲的她，肌膚狀況卻還是一級棒！妮可基嫚也透露，關鍵在「洗臉」。

▲妮可基嫚冷水洗臉。（圖／達志圖庫、翻攝自IG@nicolekidman）

▲妮可基嫚冷水洗臉。（圖／達志圖庫、翻攝自IG@nicolekidman）

身為電影女明星，常常濃妝豔抹，想要保住年輕肌膚更不能忽視基本功！妮可基嫚在採訪時大方分享自己的凍齡小秘訣：「我每天早上醒來都會用冷水洗臉，我的皮膚每天都要從冷水開始！」在清潔過後，皮膚敏感的她習慣用一些含有維生素A的簡單成分保養品來修復肌膚，只要肌膚的保水力足夠了，後續上妝也容易，其實並不需要太多功效型的瓶瓶罐罐。

▲妮可基嫚冷水洗臉。（圖／達志圖庫、翻攝自IG@nicolekidman）

另外，防止皮膚老化的最重要的工作就是「防曬」，有個馬拉松選手老爸的妮可基嫚，本身也很喜歡運動，也喜歡到戶外活動，但是只要從事戶外的運動，她就一定會做足防曬，尤其是面對歐美熱辣辣的豔陽，更是不能馬虎。

▲妮可基嫚冷水洗臉。（圖／達志圖庫、翻攝自IG@nicolekidman）

許多好萊塢女星習慣以海鮮類食物當作主食，妮可基嫚也是其中之一，新鮮的魚類、牡蠣、蝦等海鮮，都含有非常豐富的蛋白質與膠原蛋白，能達到美容的效果，皮膚會更透亮。另外也透過少量多餐、80：20的飲食方式，也就是80℅飲食攝取健康食物，20℅則吃任何想吃的東西，來維持姣好的身材。

▲妮可基嫚冷水洗臉。（圖／達志圖庫、翻攝自IG@nicolekidman）

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關鍵字：

妮可基嫚, 水行俠, nicolekidman, 亞特蘭提斯女王
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