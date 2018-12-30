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彩妝收納必學的「分類法」　重度美妝控更要這樣收

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想必大家都愛看youtuber們分享的彩妝收納療癒影片！排整齊，看起來就是開心又舒爽～自己收起來卻一頭霧水嗎？別擔心，今天來教大家用「類型」跟「多寡」做收納。

▲美妝收納。（圖／美人圈）

類型一.　底妝類推薦「階梯擺放法」

將同一類的東西放同區，底妝包含粉底液、氣墊粉餅、妝前乳、防曬乳等，推薦可以用「階梯式」的透明收納來擺放，能看清楚手邊擁有的所有產品，誰也不會擋住誰！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

當然，氣墊的部分，家裡有空間的話，平放在抽屜或是一個一個相疊，是最理想的收納方式喔！

類型二.　口紅類適合「透明格子」

比起旋轉的口紅架，更推薦透明口紅架，抑或是透明抽屜！旋轉口紅架看起來華麗，但需要足夠的空間讓它能旋轉，對東西多的人來說實在不實用！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

淘寶上很多這種透明格子，能一字排開所有口紅；口紅數量沒那麼多的人，則推薦可以買透明抽屜，將整個抽屜擺滿也很療癒，而且還很好找色號！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

類型三.　眼影類推薦「紙盒分類」

眼影盤跟單顆眼影的收納，除了買透明抽屜一一收好外，更推薦可以直接拿漂亮的紙盒！眼影盤的部分就立放，單顆眼影、眼影筆則另外再用小盒子隔起來放，就超整齊啦！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

類型四.　筆狀彩妝首推「筆筒」

筆狀彩妝則推薦可用透明筆筒！可分成刷具、眉毛產品、遮瑕類、眼線+睫毛膏等給他們一個家，家中有養寵物或怕灰塵的，再用個掀蓋式的收納櫃擺進去即可！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

類型五.　正貨保養品適合「大盒子」

正貨、大罐的保養品，很推薦用個透明、寬深的盒子來裝，這樣就可以輕易移動，也能歸納出清楚的保養區域～建議買材質稍微厚一點的，才不容易變形喔！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

類型六.　各種體驗、試用包

各類的試用包，每個類別一個袋子，精華液一袋、化妝水一袋這樣，只要從裡面一一拿出想要帶出場的放進外出包即可！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

但若覺得好幾個包包很佔空間，建議可用橡皮筋捆成一疊並用小格子做分類，全部收在一個盒子中，一樣清楚明瞭～

▲美妝收納。（圖／美人圈）

搞定分類後，我們就可以按照「量」的多寡以及空間大小來決定要怎麼收！

【輕度美妝控】

不習慣囤貨、嘗鮮，手邊的保養+彩妝品只有一點點的朋友，前面的都可以不用管（欸）直接買像這樣的保養台即可！就能將東西美好的收納在一起了～

▲美妝收納。（圖／美人圈）

【中度美妝控】

手邊瓶瓶罐罐很多，各類品項都有5個以上的人，屬於中度美妝控！激推可以買個「推車」，這種推車很堅固，能裝的空間算是很多，空格間的間距也夠大，更重要的是能推來推去，超方便

▲美妝收納。（圖／美人圈）

IKEA 推車 NT＄949

【重度美妝控】

只要一有新品就必須剁手買的朋友，屬於重度美妝控！若家中空間不大，這樣的推車抑或是「鞋盒」就會是收納的好幫手，依據類別一盒一盒的收即可！

▲美妝收納。（圖／美人圈）

無印良品 PP附輪收納箱／4層 約寬18×深40×高83cm NT＄110（高度可任搭）

若空間夠大，就建議可買四斗櫃、五斗櫃來擺放！告訴大家個小技巧，用風格一致的櫃子來收，看起來會整齊喔！

收納的方式百百種，以上是「最簡單」的收納方式，將品項分類就可以了！趁著還有一兩個月才過年，大家就開始慢慢著手收收看，收完瞬間會超有成就感～

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、小紅書、淘寶、不委屈的小家收納術（高寶出版）、MUJI

【延伸閱讀】

石頭、磁鐵可以拿來收納彩妝？3招讓化妝台變得好整齊

女孩夢想的極簡派/華麗派「化妝台」布置！看看人氣YouTuber都怎麼做！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 化妝品, 化妝品收納, 居家收納, 口紅收納
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