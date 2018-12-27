《通靈少女》第2季殺青　郭書瑤：「看見人生跑馬燈」

公視與HBO Asia國際合製原創影集《通靈少女2》宣布殺青，新一季女主角將由「瑤瑤」郭書瑤繼續接演靈魂人物雅真之外，也加入新生代演員范少勳、温貞菱，瑤瑤說，第2季真的拍到看見「人生跑馬燈」！

瑤瑤表示：「謝謝HBO Asia讓謝雅真重生，謝謝《通靈少女》第二季的團隊這麼盡力，大家敬請期待！！」

瑤瑤說，第2季增加很多「外景任務」，要上山下水，讓她很恐懼，還好劇中范少勳飾演的角色張宇軒都會保護她，也有24小時的文化顧問索非亞擔任「靈媒保鏢」，讓她很安心。而第2季也寫到生離死別、人際關係等課題，相較與第1季表演的差別，瑤瑤說，第1季要跟導演一起創造「謝雅真」這個角色比較緊張，第2季感覺是自己就是這角色。

温貞菱說，第1季就是《通靈少女》的粉絲，很開心能加入拍攝，跟優秀的團隊一起創作。劇中，她飾演個性比較孤獨的書呆子小彤，是小真學校的學妹；范少勳這次加入《通靈少女2》，跟兩位「前輩」郭書瑤、温貞菱合作感覺很緊張，他原以為瑤瑤是那種美麗、有距離感的女星，沒想到合作意外發現她很親切、自然，就像小真一樣直來直往、大剌剌，開拍一個月多來，彼此已經很熟悉。

范少勳也說，宇軒角色充滿人性面的挑戰。新一季也將加入的新宮廟「聖宇堂」，由實力派演員尹昭德飾演宮廟主，劇情據推測將會與原來的宮廟組鬥法。

第一季導演陳和瑜升任為執行製作人，第2季由導演劉彥甫執導，從6集擴大為8集，預計2019年夏天將在公視、HBO頻道首播。

另外，HBO Asia推出以《通靈少女》為靈感所拍攝而成的紀錄片《通靈少女背後的神隱世界》全長一小時，皆在台灣取景並以全中文拍攝。紀錄片中將以三段故事，各自發生在三重、南投、基隆交錯而成，探討的主題包括台灣傳統宮廟文化和民間習俗。在12月16日晚間8點獨家於HBO和HBO HD頻道全台首播。HBO Asia旗下的網路平台以及隨選視訊服務平台也將安排播出。

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW

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