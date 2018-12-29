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洋蔥式穿搭你需要一件「絎縫外套」　搭件衛衣跟棉被一樣保暖

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即將迎接新的一年，這個冬季似乎還是偏暖活，許多高趴數的羊毛外套或刷毛外套可能也有些穿不住吧！？那麼本次欲介紹給大家的「絎縫外套」大概就是暖冬時刻男子衣櫃中不可少的經典單品。

所謂的「絎縫」是一種織物技術，最早運用在你我都熟悉的棉被裡，藉由長針以不規則圖案縫合，讓布料能與內部棉料更加貼合，提升保暖度外也兼具了美感。爾後，絎縫技術也延伸到了服飾，絎縫樣式則大概可以分為葫蘆型和菱格紋。初期主要是被當作內裡外套使用，但這幾年，經典的絎縫外套不僅再次流行了起來，直接當作大衣外套著用更是時下趨勢。

葫蘆型絎縫，展現軍裝的經典風範

外套。（圖／WEAR）

在穿著這種軍裝內裡的絎縫外套（Liner Jacket）建議挑選保留著原軍裝的寬身尺寸，搭上寬感熱潮傳遞時髦感外，在層次穿搭上的運用也很多元，不論是衛衣、帽Tee 還是厚針織都能搭在裡頭，輕鬆打造出保暖與時髦兼具的造型。

外套。（圖／WEAR）

外套。（圖／WEAR）

外套。（圖／WEAR）

菱格紋絎縫，穿出都會男子魅力

外套。（圖／WEAR）

相較於軍感內裡的個性休閒，選用偏窄身的菱格紋絎縫則能營造出截然不同的都會休閒氛圍，簡單地與針織衫、西裝褲及皮鞋搭配也毫無突兀感，適合偏成熟的男性參考著用。

外套。（圖／WEAR）

外套。（圖／WEAR）

有著沈穩印象的深色絎縫外套也很適合與襯衫、休閒褲和輕便的休閒鞋一起搭配，穿出輕熟齡男子的都會魅力。

Photo : WEAR

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關鍵字：

絎縫外套, FACY, 軍裝, 棉被外套
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