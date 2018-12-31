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13種讓你暴露年齡的懷舊糖果　絕對不要跟別人說你吃過

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編輯／JJ　圖／翻攝自PChome、Pinterest、17life美可、三陽食品

七、八年級生小時候肯定都吃過這些懷舊糖果！以前每天放學經過阿嬤雜貨店都要進去逛一圈，東挑西選買零食跟同學、兄弟姊妹分著吃，生日時也會買糖果到班上請大家吃，活到這把年紀還是喜歡那甜到不行又充滿色素的古早味，懷念之餘記得絕對不要跟人家說你吃過，否則就會暴露年齡了！

＃足球巧克力（哈哈球）

大家小時候一定都吃過吧！有些兒童診所的護士在小孩看完病、打完針之後，會拿這種足球巧克力當作勇敢的獎品，其實他正確的名稱叫做「哈哈球」喔～

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃乖乖桶

小時候只要有人生日，媽媽都會幫忙準備乖乖桶，大家就會開始傳乖乖桶，一人拿一、兩顆，全班一起吃剛剛好！

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃捲尺糖

在以前來說這不算是好買的零食，因為這要從國外帶回來，很少地方有賣，不過班上總還是會有人帶來學校，撕成一段一段的，請朋友們吃，每次吃完大家的舌頭都會變成奇怪的顏色，然後一起笑得很開心～

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃便便糖

頑皮的小孩們，看到便便的造型一定就無法抵擋，除了外包裝是便便的樣子，裡面的糖果也都是！而且其實蠻好吃的，吃完之後還可以拿來玩。

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃水果口香糖

這也是班上有人生日時很常出現的糖果！有許多種口味，這個口香糖是吹不起來的那種，而且很多小孩都會不小心吞下去。

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃跳跳糖

說到跳跳糖，大家腦海中浮現的一定是紫色包裝的這款「霹靂跳跳糖」，除了這個腳丫型狀的腳棒糖，也還有粉狀的，小時候覺得在嘴巴裡面啵啵作響真的很有趣～

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃戒指糖

這個戒指糖只要吃過的人，更表示有一定的年紀了，不懂事的小孩最喜歡拿鑽石戒指糖到處跟別人亂求婚了！

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃抽抽樂綠豆糕

逢年過節家人們聚在一起，桌子底下都會有幾盒抽抽樂零食，可以一邊吃一邊玩，尤其是綠豆糕是大家最記得的！

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃法蘭酥

幼稚園、小學每到了吃點心的時間都會非常興奮，學校最常給的小餅乾就是這個法蘭酥了！而且還是上面有巴黎鐵塔的，有些人還會把它拔開，把裡面的夾心舔光才吃餅乾。

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃不二家巧克力

好朋友、小情侶都一定要買不二家的巧克力來表示情意，一人一支感情不會散。

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃石頭巧克力

石頭巧克力是貨真價實的古早味啊！

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃果凍條

小時候最喜歡吃這種果凍、蒟蒻類的食物，ＱＱ的口感還有一點果汁的味道，而且一定要從最上面撕開，再一點一點慢慢吸。

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

＃柑仔糖

裹上滿滿糖衣的柑仔糖，是連爸媽那個年代都認同的懷舊糖果呢！

▲懷舊糖。（圖／翻攝自PCHOME、MOMO、PINTEREST）

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關鍵字：

懷舊糖果, 懷舊零食, 古早味
fashion.net

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