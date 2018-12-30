你也一樣嗎？內向者的4個自白：希望好友離我遠一點

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

身為一個內向的人，心中總是有無數的矛盾，身邊的人也許常常搞不清楚你在想什麼，安靜的時候很安靜，但只要面對熟人就可以發瘋似的大吵大鬧，朋友常常會用慢熟、悶騷這類的形容詞形容你，這邊就來看看幾點內向網友們的自白，你是否也跟他們一樣呢？

＃刻意避開閒聊的機會

對於那種點頭之交、鄰居或是熱情的咖啡店店員，只要在路上碰到，免不了都要寒暄幾句，談論一下時事和近況，但是有時候就是不想跟人家閒聊，還會因此特別繞路，或是低頭狂滑手機假裝很忙，在車上等到鄰居先進家門了自己才下車回家。

＃即使是好朋友也想保持距離

有幾個非常喜歡的好朋友，並不是基於社交的喜歡，而是發自內心的那種喜歡，但儘管是這種程度的好朋友，有時候還是希望能夠離你遠一點，彼此之間有一定距離才有安全感，太親暱的話就會害你犯焦慮了。

＃能打字就不接電話

如果你身邊有或是你本身就是內向者，就一定知道，這樣的人有事才會連絡，訊息都不一定會回了，打電話更是不可能接，通常打給他都是被掛掉，然後再傳訊息來問：「？」。

＃參加社交活動絕不續團

你稱不上是一個自閉的人，因為還是喜歡和朋友們相處，不過只要參加這種一群人同歡的聚會，有出現在場合中、照片裡，就已經是你對朋友們的感情付出了最大的努力了，如果在飯局結束後他們還想續團去唱歌，你一定會用各種理由推託，但其實只是想回家罷了。

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