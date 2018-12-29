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Off-White x Nike走入歷史？Virgil Abloh預告「The Ten」計畫即將結束

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編輯／Duke　圖／翻攝自Nike、IG@virgilabloh

Off-White x Nike「The Ten」可說是當今最火紅的聯名企劃，雖在2017年底就傳出Off-White x Converse Chuck 70是此系列最後一雙，但直至今日仍有Air Force 1、Air max 97、Zoom Fly SP等多雙聯名款釋出，不過Off-White主理人Virgil Abloh近日卻疑似證實將結束與Nike的聯乘計畫，難道這些限量鞋款再也沒有發售的可能了嗎？

▲OFF-WHITE x NIKE聯名結束。（圖／翻攝自Nike、IG@virgilabloh）

Virgil Abloh近日在IG發布了一張Off-White x Nike Air Force 1黑色版本的照片，並在敘述表示他非常著迷於這種黑底配白色Swoosh Logo、白鞋帶的設計，下一句接著說最後一雙The Ten也將以此種反差設計所打造，似乎意味著Off-White將正式結束與Nike的聯名計畫。

▲OFF-WHITE x NIKE聯名結束。（圖／翻攝自Nike、IG@virgilabloh）

消息一出震驚了整個潮流界，「The Ten」系列的每一雙鞋本就非常限量，都需經過抽籤才有機會購得，如果聯名結束，將表示這些鞋款的入手難度會比先前還要高許多，可能連帶提高炒價市場上的轉售價格，而當Off-White x Nike「The Ten」走入歷史，Virgil Abloh又會推出什麼全新設計引領潮流呢？就讓我們拭目以待吧。

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關鍵字：

OffWhite, Nike, VirgilAbloh, TheTen, 聯名, 球鞋
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