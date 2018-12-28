說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

▲卡地亞的紅盒子很有識別度。（圖／翻攝Pinterest）

記者林明瑋 / 台北報導

名稱：Cartier紅盒子

特色：八邊形輪廓、金色紋飾

很多品牌都有屬於自己的代表性顏色和包裝，Cartier（卡地亞）的紅盒子是其一，散發著高雅貴氣。關於紅盒子的起源，有一說是從1970年代的藥盒演變而來，但細節更早之前便開始使用，無論如何，它的識別度夠高、代表性強，看到就會怦然心動，已經足夠。

▲珠寶盒的內襯有黑白兩種。（圖／翻攝Cartier IG）

卡地亞的紅盒子以皮革打造，內襯有巧思，一般為黑色，Bridal婚戒系列則為白色，為八邊形輪廓，金色鑲邊延續品牌自18世紀開始用於珠寶盒上的「花環」或「蝴蝶」圖案，帶有法國宮廷的華麗感，按扣設計則顯出細膩工藝，輕輕按開蓋子，珠寶呈現在眼前，多麽美妙的畫面。

2009年開始，珠寶盒也講究環保，卡地亞運用對環境友善的材質打造小紅盒，表面塗層可分解、不含塑料，務求不對地球造成傷害。

▲紅盒子變成包包，相當有趣。（圖／品牌提供）

最近卡地亞做了一件有趣的事，把紅盒子放大，成為Guirlande de Cartier系列手袋，經典的八邊形、金色紋飾都沒少，包款除了紅色，還有黑、綠色，這些色調並非憑空而來，而是將不同年代卡地亞珠寶盒的顏色，重新在包包上展現，是不是很有意思？也透露如今的紅盒子並非1847年品牌創立時的樣貌，卡地亞的歷史上還出現過黑、綠珠寶盒，不過如今很罕見。

▲過去卡地亞的珠寶盒曾有過不同顏色。（圖／翻攝Pinterest）



▲Guirlande de Cartier系列有不同尺寸與顏色，62,500元至96,000元。（圖／品牌提供）

Guirlande de Cartier包款內裡以黑色小牛皮打造，重現珠寶盒黑色內襯效果，並在小夾層中藏了一面鏡子，方便女孩隨時看看頭髮和妝容，相當貼心。包包有3種尺寸，真的像提或背著珠寶盒在身上，這下不一定要買珠寶才有紅盒子，直接來一咖包包，也夠滿足，當然，如果是一個小紅盒配上一個大紅盒，那就更完美了。

▲Guirlande de Cartier系列包款，以珠寶盒為靈感。（圖／品牌提供）



▲Guirlande de Cartier包款內印有紐約、倫敦、巴黎字樣，並附有小鏡子。（圖／品牌提供）

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