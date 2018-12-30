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冬天必備「抓毛絨」單品！不只IU，就連泫雅男友E'Dawn也愛不釋手

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編輯／Ping

今年冬季「抓毛絨」單品強勢回歸！不僅讓南韓「國民妹妹」IU瘋狂，就連「性感小野馬」泫雅與男友E'Dawn也都穿出亮相。這種可愛又毛絨絨的材質，不僅在視覺上給人溫暖的感覺，還能跟上最近流行的復古風，絕對會是你冬天衣櫃裡不可缺少的一項單品。

▲抓毛絨。（圖／翻攝自IG）

▲「抓毛絨」絕對是冬天衣櫃裡不可缺少的一項單品。（圖／翻攝自ZARA、UNIQLO官方IG）

如果有在定期追蹤IU的粉絲們，一定對她近期所穿戴的「抓毛絨」漁夫帽不陌生，不管是在機場或是私下穿搭，都已經對這款單品愛不釋手，搭配出慵懶又甜美的感覺。


除了「國民妹妹」IU瘋狂外，就連堪稱情侶穿搭百科書的泫雅與E'Dawn也淪陷，即使兩人選擇不同風格的外套，但是同樣的抓毛絨材質，讓人一眼就能看出兩人甜蜜蜜的關係，絕對是情侶們必須學起來的心機穿搭！

▲抓毛絨。（圖／翻攝自IG）

▲情侶們還不趕快學泫雅與E'Dawn的「抓毛絨」穿搭。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

除此之外，厲害的「抓毛絨」還能輕鬆駕馭其他風格，像是E'Dawn綜合以上兩樣單品，以全黑的抓毛絨外套與漁夫帽，搭配PUMA運動褲與RS-X Reinvention，隨興穿出潮流感十足的街頭風格。

▲抓毛絨。（圖／翻攝自IG）

▲抓毛絨。（圖／翻攝自IG）

▲E'Dawn穿全黑「抓毛絨」單品搭PUMA，穿出隨興街頭風格。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

這次的冬天你知道該買哪些單品了吧！還不趕快嘗試搭配出屬於自己的「抓毛絨」穿搭～

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關鍵字：

穿搭, 毛絨絨, 抓毛絨, 搭配, 風格, IU, 泫雅, E'Dawn, 單品, 潮流
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