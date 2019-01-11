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最萌代表！青春露新年限量版「小豬瓶」魅力爆棚　保養控們直呼：想收

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青春露新年限量版

▲SK-II新年限量版小豬瓶萌力全開，吸引愛美人士目光。（圖／SKII提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豬年萌潮來襲！連美妝大牌SK-II都加入戰場，推出青春露新年限量版，將大人氣的青春露換穿新外衣，並暱稱為「小豬瓶」！一反喜感詼諧的可愛小豬印象，SK-II青春露新年限量版大膽選以不拘小節的率性線條呈現小豬尾，反而讓瓶身時尚了起來，實在太犯規～迎接新年到來，化妝台的時尚、肌膚的透亮靠一瓶青春露新年限量版快速掌握hen可以，加碼美肌開運密技，把握新年氣場旺、美力引爆，綻放晶瑩剔透美肌光。

自己的美麗自己挺！忙著挑選新年禮物給心愛的家人與閨密，別忘了送一瓶美麗給自己～SK-II呼應2019豬年大吉，推出青春露新年限量版「小豬瓶」讓愛美人士頻頻大呼：「想收！」上市秒成時尚圈最火話題！有別於品牌一貫自信、優雅的形象，今年小豬瓶多了俐落圓滑的線條呈現時尚新風貌。超吸睛的微霧光澤紅色瓶身，襯托出逗趣俏皮的潔白小豬尾線條，火速萌翻收服眾人的心。

趁著一年之初的好氣場，為肌膚囤美力，使用SK-II青春露新年限量版為肌膚開運很EZ！把握新春期間，將青春露倒在手上後輕拍於臉上，輕柔地按壓到均勻吸收為止宛如讓好運覆蓋整臉，並將美肌能量直送並儲存於肌底，徹底送走過往的不如意，重啟新年新希望，整個人由內而外煥然一新，持續晶瑩剔透一整年。

青春露新年限量版

看到這裡，你有注意到「小豬瓶」竟偷藏新春彩蛋嗎？將白色線條呈現的Q萌豬尾巴匯集3瓶1組時，竟可拼出圖樣率性灑脫、不拘小節風格的「春」字，快揪閨密一起搜集玩一下！

想了解更多新春美麗密技，請上官網 : http://bit.ly/2R87FQ4

關鍵字：

SK-II, 青春露, 新年限量版
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