瑞典小王子與喬治比萌　老爸菲利普高顏值似「奧蘭多布魯、格雷總裁」

隨著聖誕節剛落幕，歐洲國家的節慶氛圍尤其濃厚，不只英國王室熱衷於聖誕傳統，瑞典皇家日前也公布了一段卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）迎接聖誕樹的影片。這位奧蘭多布魯、格雷總裁綜合體的瑞典王子吸睛程度不在話下，不過同樣令網友大呼萌翻的，還有小王子亞歷山大！

卡爾菲利普王子與蘇菲亞王妃（Pricess Sofia）的第一個兒子亞歷山大（Prince Alexander）今年才兩歲半，有著金黃捲髮的他，應景地戴上聖誕帽、身穿麋鹿毛衣，露出一臉稚嫩笑容，簡直能與英國喬治王子一較高下，看誰是最萌的歐洲小王子！

卡爾菲利普王子去年還迎接了第二位小王子，名叫蓋布利歐（Prince Gabriel）。雖然小蓋布利歐沒能與哥哥一起裝飾聖誕樹，不過已在王室全家福中正式亮相。

迎接聖誕樹到斯德哥爾摩的王宮內是瑞典王室的傳統，去年這項任務由王位第一繼承人維多莉亞公主（Princess Victoria）一家負責，也同樣地釋出了溫馨的佳節照片。

卡爾菲利普王子也沒閒著，上週才代表瑞典王室出席了諾貝爾獎晚宴，身穿深色燕尾服並別著王室勳章的他皇室魅力如常！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

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