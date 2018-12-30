fb ig video ETtoday search mobile

瑞典小王子與喬治比萌　老爸菲利普高顏值似「奧蘭多布魯、格雷總裁」

> >

▲瑞典王子。（圖／翻攝自IG）

隨著聖誕節剛落幕，歐洲國家的節慶氛圍尤其濃厚，不只英國王室熱衷於聖誕傳統，瑞典皇家日前也公布了一段卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）迎接聖誕樹的影片。這位奧蘭多布魯、格雷總裁綜合體的瑞典王子吸睛程度不在話下，不過同樣令網友大呼萌翻的，還有小王子亞歷山大！

▲瑞典王子。（圖／翻攝自IG）

卡爾菲利普王子與蘇菲亞王妃（Pricess Sofia）的第一個兒子亞歷山大（Prince Alexander）今年才兩歲半，有著金黃捲髮的他，應景地戴上聖誕帽、身穿麋鹿毛衣，露出一臉稚嫩笑容，簡直能與英國喬治王子一較高下，看誰是最萌的歐洲小王子！

▲瑞典王子。（圖／翻攝自IG）

卡爾菲利普王子去年還迎接了第二位小王子，名叫蓋布利歐（Prince Gabriel）。雖然小蓋布利歐沒能與哥哥一起裝飾聖誕樹，不過已在王室全家福中正式亮相。

▲瑞典王子。（圖／翻攝自IG）

迎接聖誕樹到斯德哥爾摩的王宮內是瑞典王室的傳統，去年這項任務由王位第一繼承人維多莉亞公主（Princess Victoria）一家負責，也同樣地釋出了溫馨的佳節照片。

▲瑞典王子。（圖／翻攝自IG）

卡爾菲利普王子也沒閒著，上週才代表瑞典王室出席了諾貝爾獎晚宴，身穿深色燕尾服並別著王室勳章的他皇室魅力如常！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

他們都是2018年誕生的超人氣星寶貝！除了英國王室路易小王子，你還認識誰？

不能只知道喬治王子！認識英國女王的所有可愛曾孫

關鍵字：

哈潑, 瑞典, 國家, 聖誕, 節慶, 王子
fashion.net

熱門文章

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

ET Fashion

推薦閱讀

2019「4星座」愛情有狀況！雙魚孤獨病、水瓶控制欲強

容易生氣、吃東西不正常　5種症狀代表你該休長假了

真的是「佛系毛帽」！針織螺髮+超大耳垂一秒變神明

「100%防水鞋」來了！　即便豪大雨來襲，腳永遠是乾的 2019年「四大生肖犯太歲」　改運秘笈全公開！ 奧斯塔羅12星座一周運勢1231-0106　天蠍事業起飛、雙子可能劈腿 女神天心6大「保養箴言」　皮膚爆好完全看不出已過40歲 時尚最高境界！同一套單品Jennie、Lisa分著穿都超帥氣 什麼樣的人養什麼樣的狗！這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～ 你也一樣嗎？內向者的4個自白：希望好友離我遠一點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面