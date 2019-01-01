12星座2019感情運！雙魚遠距離戀愛不穩定、金牛與意料之外的人在一起

愛情運勢代表著，妳的愛情功課會與什麼有關，而在新的一年，妳將進入什麼樣的情感能量呢？在看本篇文章前，妳需要先上網查詢清楚自己的金星星座在哪，也可以參考月亮星座，月亮星座代表著自己內在的安全感要如何調整。

【正緣機率高型 1】金牛座：機會出現，在意料之外



金牛座在2019年會經歷許多內心起伏，一開始感情看似沒什麼著落，但因為有好個行星，同時提升了金牛座的愛情運勢，單身的金牛座非常有望終結單身，之前金牛座經驗了一些傷痛，在新的一年一掃而空。

而金牛座很有可能出現意料之外的對象，而這樣的對象很有可能快速的進入戀愛模式，或是出現的這個人，彼此都是認真相處交往的，雖然在最初，都沒想到會在一起，但到了某個時間點，就很自然的相處，重視實際和想走長久的情感模式。

【正緣機率高型 2】處女座：內在徬徨，依然認真投入



單身處女座之前很容易出現曖昧模糊的狀況，或是遇到的某些人始終保持著奇妙的忽遠忽近距離，經歷這樣久了之後，心中難免感到失去信心，在2019年之後這樣的狀況漸漸開始改變。

2019年處女座對情感的穩定性慢慢回升，因此吸引來的對象也變的不同，但因為心中可能不想承受太多傷痛，一開始保持著距離觀察，但隨著相處，兩人的關係也會愈來愈穩定，雖然會有些相處上的考驗，但是帶著信任，這些都會過去。

【正緣機率高型 3】射手座：雲霧散開，桃花運大旺



有幸運之星之稱的木星，從2018年11月中開始進入射手座，讓低潮一段時間的射手座朋友開始漸漸從谷底走出來，而這樣的好運會維持一整年，到2019年底，因此單身的妳可要把握跟朋友聚會的機會，多出去認識新朋友，很有機會終結單身。

而已經有伴侶的射手，易有喜事發生，可能是結婚或是懷孕，之前的壓力頗大，有時把兩人之間的關係想的太複雜，但漸漸的這些雲霧散開，發現與另一伴的共識很快凝聚，而這一年因此進展神速。

【正緣機率高型 4】摩羯座：面對責任勇於擔當



有伴侶的魔羯非常渴望安定，但是天生樸實的個性在面對關係時，心中總是無法表達完整，因此開始用行動來展現自己的重視，當這樣時妳可能更認真工作，認真規劃將來，因此把這些想法與另一伴溝通是很重要的。

單身的魔羯非常有機會遇見感覺很對的人，可能認識沒很久，就同居或結婚，而有的魔羯可能交往很久，但也在2019年進入婚姻關係的機率變得很高，這一年對魔羯們來說是很適合穩定下來的時間。

【考驗壓力型 1】巨蟹座：遇到壓力，想要逃避



巨蟹座在2019年很容易在伴侶關係中感到壓力或是厭煩，大部分的時候是因為妳太想要得到對方的了解或認同，反讓自己無所適從，更不敢表達實際的想法，妳需要為自己勇敢發聲，並也有耐心的傾聽對方，而不是情緒爆炸了才處理。

單身的巨蟹座接下來這一年工作上會遇到較多的考驗，心中的壓力頗大，更希望在感情上得到歸屬，2019有機會遇到心儀的對象，但需要多花一些時間經營，不然關係較難拉近，而無疾而終喔。

【考驗壓力型 2】獅子座：渴望得到重視，卻常失望



獅子座在2019年容易因為感情上的不如意，而引發內心的自卑感，原本就渴望得到關注的妳，情緒波動極大，因關係中過去的問題遲遲未解決，而在這一年，很有可能會遇到突如其來的考驗，讓妳措手不及，但這些突發事件，都是在提醒著關係中的獅子，需要正視與整理自己，只要妳願意，都能順利過關。

單身的獅子在新的一年心情較為混亂，其實有機會出現桃花的，自己卻需要花點時間釐清自己的感覺，可能是妳或對方還沒完全準備好要進入穩定關係，而因此容易錯過這些，或是此時的妳已不想承受太多壓力，而選擇開心就好。

【考驗壓力型 3】天秤座：緊抓表面形象，容易瓦解



有的天秤座之前在感情中面臨了一些巨大壓力，而在2018年逐漸的承受不了，因此選擇了先不面對這些不舒服的想法，把重點都放在娛樂紓壓較多，而有的天秤座依然投入工作，但其實卻是一種麻痺，讓自己先不要去感受那些不舒服。

但在2019年這些壓力依然存在，雖然在外在很少人看的出妳心情，但妳其實並不開心，妳需要去談自己要的感情，而不是別人認為美好的戀情，不然維持表面的美麗，妳將會承受不住，而情緒崩潰，但或許也需要這樣的過程，妳才能放下所謂的形象，而情感開始漸漸順利。

【考驗壓力型 4】天蠍座：愛自己，關係才能提升



2019年因為天王星進入金牛座，而直接180度對衝天蠍座，代表著天蠍座不能再用過去的某些習慣方式來經營關係了，因為會發生許多突發的狀況，或是推翻天蠍座以往認定的價值觀的事件發生，當發生時是會非常不舒服的。

因此無論有伴侶或是單身的天蠍，都非常需要注意自己是否對於愛，是否總是抱持著一種覺得自己不值得，或是不信任的態度在認識對象，或是這樣的潛意識在經營關係，那麼這一年妳都需要打掉重練。

【曖昧指數高型 1】雙子座：迷失方向，對承諾輕忽



在2019年單身的雙子座很容易出現曖昧氛圍，這通常都是妳創造出來的，心中想安定，卻沒有那種遇到對的人的感覺，因此就這樣持續曖昧，似乎對雙子來說好像也不錯，但愈是這麼做時，自己卻感到愈迷失了。

而有伴侶的雙子座，要記得自己說過了什麼，有時妳隨口說說，但卻輕忽了言語的力量，輕忽了承諾的重要性，當這樣時，關係中也會少了尊重和信任，因此溝通上容易出現隔閡，這一年要謹言慎行，尤其面對關係時，要想清楚在下承諾。

【曖昧指數高型 2】牡羊座：機會出現，曖昧指數上升



牡羊座在2019年很容易因為朋友的關係，或是因為參加某些活動，而開始桃花運勢開啟，但牡羊的行動力卻還不夠積極，雖然有好感，但保持觀察的狀態，而因此容易曖昧模糊，但只要願意，妳也很有機會進入正式的交往關係，但妳需要先想搞清楚自己愛不愛。

而有伴侶的牡羊這一年很適合進入同居、婚姻或是懷孕，雖然容易感受到壓力，但也因此兩人的關係會愈來愈堅定，這之中會經驗一些困難，但終究都會化解開來，尤其兩人意見不同時，別急著要表達，願意耐心聆聽會很重要。

【曖昧指數高型 3】雙魚座：遠距離戀情，還不夠穩定



雙魚座在這一年很容易進入遠距離的戀愛，或是兩人距離很近，但在談戀愛時感覺卻像是遠距離，很有可能妳太想要關係可以照妳想要的美好進展了，這樣的執著容易把對方嚇跑，或是對方的感覺可能不及妳這麼多，但妳還無法看清。

單身的雙魚座容易陷入崇拜仰慕的感覺之中，有時妳並沒有真的想與對方交往，但心中也很矛盾不知該如何是好，因此就讓這樣的模糊繼續維持，或許妳喜歡的是種戀愛氛圍，而不是想要實際的關係。

【曖昧指數高型 4】水瓶座：覺得麻煩，單身較自在



水瓶座在新的一年覺得談戀愛麻煩，因此喜歡享受偽單身的感覺，但心裡依然是喜歡談戀愛的甜蜜感，但因為不想進入磨合期總總不開心，而寧願維持某種現狀這樣的狀況久了，反而容易變的更麻煩喔。

單身的水瓶座，在2019年處於一種較壓抑的狀況，心中喜歡的對象對自己沒感覺，但沒感覺的卻圍繞在妳身邊，對於自己這樣的情況有種無奈感，這一年妳要學習明確拒絕不喜歡的人，而不是讓對方產生曖昧感妳才喊卡，有時會讓事情變的更複雜。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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