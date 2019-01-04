2018年熱搜名牌包排行榜！第一名是蔡依林愛包、三角包全球賣翻

辛苦了一整年，即使沒有情人送聖誕禮物，女人也應該趁著年末年初好好犒賞自己，以新的包包迎接新一年吧！

回顧2018年的各類排行，最受時尚迷們關注的絕對是哪些品牌、鞋款和包包在網路登上熱搜榜首！之前柯夢為大家報導過全球最具權威與專業性的時尚搜尋引擎 Lyst 所公佈的「2018十大鞋款排行榜」，這次我們為大家整理的則是5款在2018最「得寵」、詢問度最高也最吸引人眼球的包款！

2018人氣包款第一名：GUCCI GG Marmont 腰包





2018年重新回歸市場的腰包造成大流行，不少精品品牌都紛紛推出不同的腰包款式，比較起其他包款，腰包的定價更加親民，加上全球明星、時尚達人的加持，成為大熱包款！這款 GUCCI GG Marmont 腰包絕對是2018年「女人最渴望得到」的包包款式，擁有極高瀏覽率，剛推出時更是造成IG大洗版！據說每六秒就有人搜尋一次！

GUCCI GG Marmont 腰包推出了相當多不同顏色的皮革款式，四季都可以搭配！

▲GG Marmont 腰包。

2018人氣包款第二名： Dior Saddle 馬鞍包





曾在2000年推出、出自當年創意總監 John Galliano 之手的 Dior 經典 Saddle 馬鞍包，經現任創意總監 Maria Grazia Chiuri 大改造後，於18年正式強勢回歸，推出不同的面料設計，大獲潮人喜愛！

就連不常關注時尚的人都忍不住留意，這款 Dior 馬鞍包在今年街頭無論是歐美或是日韓潮人都經常揹著它出鏡，更是 2018 秋冬的「IT Bag」。

Dior 經典 Saddle 馬鞍包今年以鋪天蓋地的「洗版」宣傳手法成功突圍，過去六個月在網路上的搜尋量大增100%，更炒熱了中古品價格，趁著年終逼近，各大精品購物網站紛紛開始打折，趕快入手一個犒賞自己吧！

▲Vintage Saddle 馬鞍包。

2018人氣包款第三名： Balenciaga三角包





在2018年九月時尚週時，幾乎在每天的街拍中都會看到這款 Balenciaga 三角包（Triangle Duffle Bag）的身影，出鏡率十分高，官方網站瀏覽人數更因這款包包而上升20%！

Balenciaga 這款三角形包包外型是受到滑雪靴收納箱所啟發，以小牛皮打造，有型百搭內容量又大又實用，顏色上選擇眾多又超有辨識度，加上還有大小不同尺寸的選擇，從歐洲到亞洲都非常流行！

▲Triangle Duffle 三角包（S）。

2018人氣包款第四名：﻿﻿LOEWE Gate包





LOEWE 這幾年在設計師 Jonathan Anderson 的帶領下大轉型，2018年春夏推出的這款 Gate Bag 更是當家大賣的「爆款」，推出不同大小尺寸隨你搭配，加上可以調節和拆卸的肩帶，實用的內裡隔層和空間，搭配秋冬大衣更是好看！

▲Mini Gate 斜肩背包。

2018人氣包款第五名：Chloé Tess包





Chloé Tess 包是2018年秋冬的重點熱賣包款， 沿襲了經典馬鞍包的外型，加入了充滿氣質感的金屬圓環，加上使用硬挺的皮料，更加凸顯包包的流線形狀，完全能夠突顯都會女性成熟的韻味，難怪會成為 2018 大熱包款TOP 5！

Chloé Tess 包配有一長一短的肩帶，既可以手拿也可以肩背或斜背，因應不能造型做出不同的變化，絕對是值得投資的增值包款。

▲Tess 肩背包（S）。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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