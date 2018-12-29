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趙麗穎《知否知否》開播！馮紹峰霸氣告白：「我對你是志在必得」

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之前才在2019十大必追陸劇中推薦過，由剛剛新婚的趙麗穎和馮紹峰夫妻主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》馬上就要在聖誕節開播啦！趙麗穎、馮紹峰在今年10月宣布領證結婚，而兩人感情增溫的關鍵正是因為合作這部新戲《知否知否應是綠肥紅瘦》，等了好久終於要從12月25日起在LINE TV全台首播了！這是他們婚後播出的首部作品，讓觀眾的期待值破表啊！

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自微博）

《知否知否應是綠肥紅瘦》劇情講述北宋官宦家庭出生的少女盛明蘭（趙麗穎 飾演）從小聰穎貌美，卻遭遇嫡母不慈姐妹難纏、父親不重視，生母被害去世的困境。她為了生活，隱藏自己的光芒，卻遇到了顧廷燁（馮紹峰 飾演），原本是冤家，但後來卻被對方吸引，相愛結婚，可以說先在劇中過足了夫妻生活。

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自微博）

最新預告片中，馮紹峰一句「我對你是志在必得」想用智謀娶趙麗穎，趙麗穎則生氣回覆：「你敢，信不信我跟你拼了，我這輩子做比丘尼、道姑，我放牛耕田也不會嫁給你。」但馮紹峰最後還是用真心打動對方，看得出來兩人從冤家變成親家，夫妻倆最後一起協助明君鞏固政權，劇情節奏相當緊湊，令人期待！對照現實生活，過去被說「每拍一部戲就換一個女朋友」的馮紹峰只有在遇到趙麗穎之後才決心為她定下來，戲裡的火花一定更炙熱啊！！

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自微博）

「每拍一部戲換一個女友！」 楊冪、周迅、郭碧婷⋯⋯剛成為人夫的馮紹峰「花名冊」也太長了吧！而在演藝圈有拼命三娘的趙麗穎，近期連續拍完叫好又叫座的《你和我的傾城時光》與《知否知否應是綠肥紅瘦》後，便表示要讓自己休個長假，休假期間還是對於演戲念念不忘，她曾接受訪問表示：「我還是希望自己可以進步，不希望哭只有一種方式，笑只有一種方式，想追求很多種細膩的方式！希望時間能讓我去思考，去把一些以前逃避的問題，以前沒有正式的問題，以前沒有發現的問題，都能思考一下！」

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自微博）

《知否知否應是綠肥紅瘦》於12月25日起在LINE TV全台首播。

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 趙麗穎, 馮紹峰, 知否知否應是綠肥紅瘦
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