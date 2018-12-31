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奴才必備！主子一秒變動漫人物　超級賽亞柴、美少女貓萌力爆表

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編輯／Ping　圖／翻攝自petio.com

奴才們！新年買新衣，還不趕快幫家裡的貓皇、狗皇買一件新的衣服，或是幫牠換一個溫暖的窩～日本「萬代」（BANDAI）近日宣布與寵物用品製造商Petio合作，成立全新動漫寵物品牌「Charapeti」，推出《美少女戰士》與《七龍珠》主題的寵物周邊用品，絕對會讓奴才們瘋狂。

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

進入冬天，還在想要幫毛小孩們穿上什麼衣服嗎，那就一定要考慮這系列的寵物服裝，推出一系列的《美少女戰士》與《與七龍珠》服裝，趕快讓你的毛孩們穿上龜仙流道服，或是美少女戰士水手服大玩cosplay，幫牠們拍一系列的網美照。

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

將《美少女戰士》與《與七龍珠》裡經典的元素加入狗狗日常用品，像是將變身手杖、魔人普烏變成寵物的咬咬玩具，或是將筋斗雲、露娜變身溫暖軟墊，讓你最愛的動漫融入日長中一起與毛孩們享樂。

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

新的一年，當然要幫寵物換一個新的窩啊！不管是露娜小窩讓毛孩在裡面耍萌，又或是人工重力室小窩，讓毛孩在裡面練功（誤），每一款都好值得收藏。

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

▲寵物。（圖／翻攝自www.petio.com）

最後，這些超令人期待的商品將會在明年（2019）3月登場！相信之後還會陸續推出其他經典的動漫主題，喜歡的朋友不要忘記去日本帶回來，送給你最愛的毛小孩喔～

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關鍵字：

七龍珠, 美少女戰士, 寵物, 毛小孩, 貓咪, , 寵物用品, 聯名, 萬代, BANDAI, Petio
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