fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／別只會搭T恤！成為皮衣達人就看這6個穿搭公式

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

如果在秋冬時你不喜歡穿厚重的長版大衣或是太柔軟的針織外套，一件帥氣的皮衣絕對會是你的好選擇！而且皮衣其實有各種穿搭公式可以套用，不管隨性、中性、柔美都能駕馭！來和搭編一起研究看看吧！

＃皮衣 x 針織毛衣

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 黑色皮衣總容易帶給人一種冷漠的距離感，但只要內搭選擇淺色系就能調和下太帥氣的感覺！例如稍微寬鬆的 V 領淺杏色毛衣，可以配上一樣是淺色系的白色直筒牛仔褲，接著選用深咖啡色的拖鞋，打破以往覺得皮衣就是要配靴子或高跟鞋的印象！

＃皮衣 x 洋裝

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 洋裝選擇輕盈一點的材質才能和皮衣達到平衡感。左一因為洋裝款式單調，所以加上一條風格強烈的硬幣款項鍊能看起來更加時尚！右一則是利用長洋裝和白色平底鞋打造帥氣與休閒感，派上一頭俐落的即肩髮，時髦感立馬顯現出來！

＃皮衣 x 寬褲

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 一般來說穿著皮衣時搭配緊身褲的人會比較多，但這幾位達人卻反而選擇寬褲擺脫以往皮衣總是「上窄 x 下窄」的既定印象。而且不管你選擇的是球鞋、靴子或是高跟鞋，只要巧妙的露出多一點腳踝就能營造身材高挑的感覺！

＃皮衣 x 百褶裙

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 厭倦皮衣的帥氣感了嗎？來試試跳脫框架來件甜美的百褶裙吧！雖然圖上的皮衣因為鉚釘而帶出了龐克搖滾風，但白色的平底鞋，和金色的百褶即膝裙，卻反而使整體營造出學生的青春氣息感！不會給人太過強悍的感覺！

＃皮衣 x 帽T

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 另外一種常見的歐美風穿搭就是套上帽 T ，帶出慵懶的休閒感。如果你是長髮可以綁成丸子頭，否則頭髮的厚重感很容易讓人感覺沒精神。如果你每次買了帽 T 卻都只會單穿或配牛仔外套，下次就來試試看皮衣吧！

＃皮衣 x 襯衫

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 想要試試幹練的都會女性風格，可以選擇低領的黑色襯衫，配上有高低層次的短鍊，並梳上高馬尾！即使突然遇上有人街拍也不用怕尷尬啦！

▲每次只會 T 恤配皮衣實在太遜了！來套用這幾個公式變成皮衣達人吧！（圖／dappei提供）

▲ 若覺得每次都是黑與白實在太過單調，別忘了拿出超百搭的牛仔襯衫，也是超有型的啊！襯衫可以不必全扣起來，不然會看起來太過死版，如果有點小害羞就加上一條圍巾吧！

Dappei 結語：

皮衣雖然價格常常讓人卻步，但絕對是超值得投資的單品！而且皮衣不會像長版大衣一樣常常得注意衣擺有沒有髒掉，也不會像針織外套一樣不夠保暖，不能度過稍微寒冷的天氣！所以不要再猶豫，趕緊去選購一件皮衣吧！

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

穿搭, 皮衣, 搭配, 達人
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Etude House被《維尼》小豬佔領！拿出唇釉、腮紅補妝超可愛

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡一個人逛街、看電影　代表你心思細膩，擁有四項迷人特質

5大星座是「IG魔人」　射手廢文多、雙魚版面都美美的

12星座2019感情運！雙魚遠距離戀愛不穩定、金牛與意料之外的人在一起

2019年最熱的10部韓劇！鬼怪CP、李鍾碩都戀愛了 胖老爹、肯德基退一邊！7間正宗台式炸雞吃起來 2019大熱的5款髮型！TWICE志效、雪莉都剪了，還不快預約設計師 《水行俠》「梅拉公主」安柏赫德戲外也超胸！網暴動：辣到鼻血狂流 半夜看會很嗨！南韓各行各業的隱藏版帥哥，讓我遇到一個吧 鄧紫棋、昆凌搶穿NIKEＸAMBUSH「人造皮草外套」　輕輕一披就奢華霸氣 愛迪達七龍珠沒人搶　那這雙Nike「神龍」配色你買單嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面