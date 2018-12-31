Dappei／厭世的你需要一點「香氛」　四款蠟燭品牌為你生活質感加分

文字。 圖片／Dappei

當你整天太疲憊只想閉起眼睛，暫時躲避這惱人的世界時，不妨來點香氛蠟燭，滋潤一下每天像機器人般度過的工作日子吧！最喜歡洗澡前先點顆香氛蠟燭讓它慢慢燃燒，這樣洗完澡後就能繼續沐浴在喜歡的香氣當中了！

＃Diptyque

在 Instagram 查看這則貼文 diptyque（@diptyque）分享的貼文 於 PDT 2015 年 10月 月 8 日 上午 5:19 張貼

來自法國巴黎的頂級香氛品牌 Diptyque，限量款常常一推出就讓人向隅！而做布料起家的 Diptyque，現在香氛蠟燭的數量可是還多達 50 多種呢！不管你想要成熟圓潤、花甜果香、清心木質調在這裡都找的到！

在 Instagram 查看這則貼文 diptyque（@diptyque）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 16 日 上午 12:30 張貼

最經典的 Diptyque 蠟燭外觀是採用簡單的黑白色調與看似典雅的英文字體來呈現，你或許會常常在商品上面看到「34」這個數字，這是因為 Diptyque 的第一家店是位於法國巴黎聖日爾曼大道 34 號！

在 Instagram 查看這則貼文 diptyque（@diptyque）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 19 日 下午 11:31 張貼

除了最經典的黑白造型外，Diptyque 也常常推出像是有關城市、季節等有關的特殊造型，等到蠟燭燒完後還能拿來當裝飾品，超級實用又美觀！

＃NEOM

在 Instagram 查看這則貼文 Neom Organics London（@neomorganics）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 17 日 上午 12:20 張貼

英國超有名香氛品牌 NEOM ，主打採用純天然有機成分來製作蠟燭，連使用的精油還是英國法規最高純度的頂級精油！味道聞起來非常舒服不刺鼻，孕婦和小孩都能安心使用，不少人都說聞過 NEOM 天然精油的味道後就很難戒掉了呢！

在 Instagram 查看這則貼文 Neom Organics London（@neomorganics）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 3 日 上午 11:22 張貼

NEOM 其實每款蠟燭皆能拿來做保養，但 NEOM 仍然特別推出專為身體肌膚做保養的香氛蠟燭，當蠟燭燃燒成蠟油後再將這些燙燙的蠟油塗抹於身體上（不是色情那種喔！），洗完澡後被天然香氛精油包圍的感覺超紓壓！

在 Instagram 查看這則貼文 Neom Organics London（@neomorganics）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 14 日 上午 2:12 張貼

大顆蠟燭（420g）還特地放置三枝以純棉製作的燭芯蕊來燃燒，以免蠟燭容易燃燒不完全，超級貼心的啊！如果想要放置於客廳，建議選這個尺寸最適合。

＃Miller Harris

在 Instagram 查看這則貼文 Miller Harris（@millerharris）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 5 日 上午 9:13 張貼

同樣來自英國的香氛品牌，或許名氣不及 NEOM ，但自從當初被英國首相卡麥隆選上做為送給歐巴馬夫人的禮物後，身價開始水漲船高！

在 Instagram 查看這則貼文 Miller Harris（@millerharris）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 27 日 上午 7:01 張貼



之前推出一系列的香氛蠟燭系列可是使不少人為之瘋狂，雖然外觀看似簡單，但各款的顏色卻又突顯出各自香氛的特色！想不全部蒐集起來都很困難啊！而且每款都可燃燒 50 小時以上！

搭編偷渡一下 Miller Harris 的香水瓶也是美到令人捨不得直視。每瓶透明罐皆利用黑色線條勾勒出細膩的花草，怎麼能不好好珍惜呢？

＃Maison Louis Marie

比利時品牌，創辦人 Marie du Petit Thouars 與其母親，運用所學的植物學經驗，創造出獨一無二的香氛品牌 ''Maison Louis Marie''。採用純天然大豆製成，能夠持續燃燒 60 個小時，讓香氛控不用擔心一下就燒完！

Maison Louis Marie 總是散發出獨特的花香與優雅的木質香味，搭配乳白色的瓶身和一束簡約的花草，顯得高貴又典雅。

他們經典的滾珠香水，因為方便攜帶和容易控制塗抹的用量，因此也是非常暢銷的款式之一呢！

Dappei 結語：

我們每天都在接受過多無法吸收的資訊量，不握著手機似乎就放不下心，甚至容易導致焦慮。若在睡前能好好放鬆一下，沉浸在自己喜歡的香氛裡頭，暫時忘記煩惱的事物，之後的挑戰就能好好面對啦！

文字編輯：Ladybird

Dappei

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