fb ig video ETtoday search mobile

溫柔色躍上臉頰！日妞們搶畫SUQQU仙女妝

> >

▲▼SUQQU春妝。（圖／品牌提供）

▲四季之始的春天，繽紛的春光如戲劇性般的耀眼綻放。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春妝終於來了，2019年SUQQU以「光」為主角搭配春天顏色，打造女性柔和之美。將亮燦爍光分別增添在柔和色調與鮮明色系中，以柔美春景輕彩臉龐，溫柔卻很有存在感。

2019彩妝熱詞：雲隙光

2019的新生就像陽光從雲層間的隙縫中射出光柱，溫柔而有力量，放射狀的「雲隙光」形成不同光采照耀地面，雲隙光亦稱為「天使的階梯」，每一次的照射閃耀的光芒都不同，象徵多面向的你有更多的新可能隨時會發生。

▲▼SUQQU春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼SUQQU春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲顏色乍看飽和，一推開就是清透好氣色。（圖／記者曾怡嘉攝）

晶采淨妍頰彩蜜

以頰彩出名的SUQQU，首次推出液狀頰彩蜜，推出5款柔和色調任你選擇。一抹就能呈現清透感雙頰，添加微量珠光，使肌膚透出自然亮澤，搭配貼心按壓設計，輕輕壓一下就是剛好用量。

▲▼SUQQU春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲好春天的輕柔色，打造雙眸躍動光芒。（圖／記者曾怡嘉攝）

晶采立體眼彩盤

每季推出的眼盤配色，總引來粉絲瘋狂收集，2019春季以細緻色彩搭配細膩光燦，呈現多樣面貌流露洗練韻味的大人系女子。鮮明搶眼的春季主色調中，粧點七色光彩的繽紛，閃爍著金屬的亮燦光芒。

▲▼SUQQU春妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一抹定色，打造薄膜般的亮澤美唇。（圖／記者曾怡嘉攝）

晶采淨妍唇釉

唇釉也是首次推出的新品，唇釉質地突破以往唇彩既定印象，兼具服貼度與色彩持久度，並強化使用時的輕盈舒適感受。鮮明發色優於唇膏，水潤亮澤更勝於唇蜜，染彩型態的限定唇釉，在日本新品發布會上，獲得極高評價。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

SUQQU, 2019, 春妝
fashion.net

熱門文章

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

網讚：王心凌美回10年前　比起美白她更注重「這件事」

Jo Malone推出「香氛絕配」限定包裝開賣！

秀智3次撞衫Angelababy　靠「裝可愛」逆轉敗仗

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

ET Fashion

推薦閱讀

狀態好到不科學！地表最強孕婦陳意涵　下周「能生了」只胖3kg

女星愛美無極限！大S美白搞得全身瘀青、小S去眼袋變成僵臉怪

卡粉不是因為缺水！關於冬季底妝你要懂的「3件事」

網友敲碗成真！這款限量粉底熱賣到變成常賣，連PONY都被圈粉 都被洗標騙了，羊毛原來可水洗！簡單「5步驟」在家自己洗毛衣 揮別9年水煮餐！蔡依林「改變飲食」吃飽又能瘦得美美噠 伊能靜：50歲也要愛美如命的老去　網：不被年齡設限、喜歡你！ 最萌小豬尾巴躍上瓶身　2019新年限量版青春露來了！ 台中「海豹蛋糕」紅到日本！　網友崩：可愛到根本切不下去 女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！　2019別再剪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面