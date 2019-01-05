溫柔色躍上臉頰！日妞們搶畫SUQQU仙女妝

▲四季之始的春天，繽紛的春光如戲劇性般的耀眼綻放。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春妝終於來了，2019年SUQQU以「光」為主角搭配春天顏色，打造女性柔和之美。將亮燦爍光分別增添在柔和色調與鮮明色系中，以柔美春景輕彩臉龐，溫柔卻很有存在感。

2019彩妝熱詞：雲隙光

2019的新生就像陽光從雲層間的隙縫中射出光柱，溫柔而有力量，放射狀的「雲隙光」形成不同光采照耀地面，雲隙光亦稱為「天使的階梯」，每一次的照射閃耀的光芒都不同，象徵多面向的你有更多的新可能隨時會發生。

▲顏色乍看飽和，一推開就是清透好氣色。（圖／記者曾怡嘉攝）

晶采淨妍頰彩蜜

以頰彩出名的SUQQU，首次推出液狀頰彩蜜，推出5款柔和色調任你選擇。一抹就能呈現清透感雙頰，添加微量珠光，使肌膚透出自然亮澤，搭配貼心按壓設計，輕輕壓一下就是剛好用量。





▲好春天的輕柔色，打造雙眸躍動光芒。（圖／記者曾怡嘉攝）

晶采立體眼彩盤

每季推出的眼盤配色，總引來粉絲瘋狂收集，2019春季以細緻色彩搭配細膩光燦，呈現多樣面貌流露洗練韻味的大人系女子。鮮明搶眼的春季主色調中，粧點七色光彩的繽紛，閃爍著金屬的亮燦光芒。

▲一抹定色，打造薄膜般的亮澤美唇。（圖／記者曾怡嘉攝）

晶采淨妍唇釉

唇釉也是首次推出的新品，唇釉質地突破以往唇彩既定印象，兼具服貼度與色彩持久度，並強化使用時的輕盈舒適感受。鮮明發色優於唇膏，水潤亮澤更勝於唇蜜，染彩型態的限定唇釉，在日本新品發布會上，獲得極高評價。

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