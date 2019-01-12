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打造澎潤牛奶肌　油肌也能放心擦的4款「清感保養油」

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想要打造韓妞澎潤的牛奶皮膚，秋冬季節就需要「油」來幫妳加強滋潤。不過妳也擔心用美容油太過厚重會致痘嗎？那就需要一款清爽型的美容油，近年許多品牌都推出「輕油」型的精華油，混合肌、油肌也適用，不用再擔心悶痘！

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

▲羨慕IU的牛奶肌。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

所謂精華系的美容油就是含有油質的精華液，比起一般常見的全油性美容油，它是屬於半水半油或半油半精華的質地，最適合做為油保養的入門款。

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

▲油肌不見得就不能使用油類保養。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

精華油可以包含精華液高濃度的保養成分與清爽度，以及油類產品的滋潤效果，直接代替化妝水或精華液使用，是油保養的入門款，油肌、混合肌用了不怕長痘痘，乾肌如果怕油也可以選擇它。

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

▲精華油也能很清爽。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

暗沉膚色的解救武器

Melvita粉光透彈力雙效露50ml，NT＄1,480

Melvita是油保養的專家，而這款雙效露以獨特的25：75油水比例打造清爽的油質保養，裡頭添加了玫瑰果油與豐富的維他命、抗氧化成分，可以幫助肌膚恢復油水平衡，讓暗沉的素顏變得澎潤有光澤。

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

它是屬於油水分離的狀態，所以使用前先搖勻，噴在手掌上後再按摩全臉直至吸收，偶爾拿來濕敷加強修復，皮膚會變得很有彈潤喔！

任何膚質都適用的補水機

巴黎萊雅 水清新3合1智慧保濕精華水130ml，NT＄450

這款精華水將玻尿酸與微分子美容油融進化妝水中，它是屬於水包油的產品，所以用起來非常清爽，完全感覺不到油膩感，並且補水、鎖水的效果極佳，任何膚質都能用它。

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

冬日療癒系的修復油

RMK W舒壓菁萃油50ml，NT＄1,450

RMK這款精華油結合蜂王乳、β胡蘿蔔素等多種植物萃取，以及荷荷芭油、葡萄籽油、酪梨油等植物油，可以深層保濕、淨化肌膚，搭配按摩能排除老廢角質並增進血液循環，使用起來完全不黏膩，而且聞起來有淡淡的柑橙味，十分療癒。

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

熟齡肌必備的抗老油保養

植村秀 全能奇蹟金萃精華30ml，NT＄3,950

植村秀這瓶精華油結合濃縮的精華成分與八種植物精油，比一般的精華液更加潤澤，摸起來是微油感的水潤質地，滋潤但不油膩，針對熟齡肌幫助撫平紋理並恢復彈潤，這款特別適合乾肌做為加強型保養，讓乾燥的肌膚不再皺巴巴！

▲牛奶肌。（圖／美人圈）

圖、文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 保養, 精華油, 牛奶肌, 油類保養, 美容油
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