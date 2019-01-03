日妞示範用色彩毛衣搭配格紋褲　每天都像不同件！

格紋長褲的普及情況應該已經是注重造型的女生都有超過一件以上的程度了吧！尤其是基本的黑灰線條或是以大地色系為底色的款式，再加上寬鬆的輪廓版型，不分體型都適合穿著的優勢任誰到了秋冬都不願錯過這個值得一穿再穿的優質單品。

由於真的太過普遍，要如何才能穿搭出格紋長褲與眾不同的感覺便是造型的決勝關鍵。當大多數人都認為格紋已經相當有重點感而紛紛以基礎的黑白灰上衣穿搭時，不妨就利用有彩度的色彩單品一同搭配，創造別有一番格局的風格印象吧。

大地色系 X 格紋褲

杏色上衣 + 格紋長褲

還不擅長利用色彩上衣搭配格紋褲的話，建議可以先從暖色調的杏色上衣開始著手，利用簡約的配色展現秋冬所需的溫暖氣息。

磚紅上衣 + 格紋長褲

帶橘調的磚紅色也是相當容易搭配的暖色調，選擇帶有編織紋路的針織單品讓簡單的上衣與格紋褲的搭配添上了另一種層次效果。

酒紅色系 X 格紋褲

酒紅上衣 + 格紋長褲

酒紅單品的秋冬感印象強烈，是這兩季不可輕易錯過的色彩選擇。搭配深色的格紋長褲，大人印象的酒紅上衣為整體穿搭注入氣質的小女人氛圍。

莓果色上衣 + 格紋長褲

如果擔心明度較低的酒紅色容易顯得老態，就選擇亮一點的莓紅色吧。搭配上深色的格紋長褲達到提亮效果，想展現精神感的紅色穿搭不妨就參考這一套。

莫蘭迪色系 X 格紋褲

墨綠上衣 + 格紋長褲

配合低飽和的季節感色彩，當紅的莫蘭迪色在秋冬時更適合運用於穿搭上。利用墨綠色調的上衣搭配上經典的棕色格紋褲，雖然是明度不高的配色卻格外吸引目光。

灰藍上衣 + 格紋長褲

藍色系的莫蘭迪色相當優雅，搭配上氣質的落地格紋寬褲不僅展現了恰到好處的大人感，還讓人留下時髦的穿搭印象。

Photo : WEAR

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