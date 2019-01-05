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新年大掃除接近！3個方法幫你清空雜物　找回質感生活空間

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▲極簡生活。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自

新年大掃除就快到了，每次整理房間都會有許多捨不得丟的東西，有時候是因為回憶，有時候則是覺得浪費，久而久之，房間就變得越來越窄。面對家中滿滿的非必需品，你是否該開始面對並且思考，這些真的有留下來的必要嗎？

面對那些該丟的雜物，以下推薦3個斷捨離的方法，幫助你找回最簡單的生活與空間。

＃設定垃圾日

設定一天為垃圾日，不管是3個月、半年或是一年為一個期間，只要到了那天，你就要開始找出這段日子都沒有碰過的東西，例如唇膏、保養品、衣服等，因為這些東西可能在你沒注意時就過期了，或是你根本不喜歡只是覺得捨不得丟，這時後你可以選擇送人，或者是鼓起勇氣直接把它給扔了～（記得分類）

▲極簡生活。（圖／翻攝自unsplash.com）

當然有時候人也會因為回憶而不捨，這個時後就將重要且不能弄丟的回憶整理好，放在看得到的地方，這樣就可以隨時回憶，而不是放在會忘記的地方；久而久之，或許你看久了就會覺得那些回憶放在心中就好，最後好好的跟它們說再見。

＃不要多想　裝就對了！

首先，先準備一個大垃圾袋，接著在不要想太多的情況下，把覺得用不到的東西都丟進垃圾袋，在短時間內把垃圾袋裝滿。這個方法的用途在於，靠著直覺丟東西，就不會有太多的不捨，讓你的本能告訴你，什麼該留、什麼該丟，減少糾結的時間。

▲極簡生活。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃１２－１２－１２

這串數字可不是什麼密碼，而是三種不同性質的分類；找出12個該丟的物品、12個該留下的物品，以及12個可以送人的物品，最後再將要丟的東西打包好、該留的東西擺放好、該送人的東西整理好，這樣就可以一次處理36樣物品。

不管是要每周進行一次，或是每個月一次，這個方法的強度比較弱，可以讓有整理、清掃障礙的人更容易上手，也不會壓力過大，進而成功一步一步將不要的東西清出去。

▲極簡生活。（圖／翻攝自unsplash.com）

以上三個方法與心理建設幫助有整理障礙的你們，讓大家在年末時可以好好來場大掃除～找回乾淨又舒適的居住空間。

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關鍵字：

房間, 整理, 打掃, 分類, 極簡生活, 極簡, 打掃除, 浪費
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