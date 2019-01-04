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鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

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▲鍾瑶最愛的是哪一款包？（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

鍾瑶、莫允雯今（1／4）受邀出席法國時尚品牌LONGCHAMP春夏系列發表，兩人分別換穿兩套造型，詮釋春夏系列瀟灑不羈的異國女人風情。鍾瑶、莫允雯試穿透膚刺繡洋裝，若隱若現秀火辣曲線。

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲鍾瑶、莫允雯分別換穿兩套LONGCHAMP造型，展現性感與不羈時尚女郎的態度。（圖／品牌提供）

莫允雯坦言很喜歡這種風格，「有奔放自由感」，但很羨慕鍾瑶的火辣微笑線，直喊要達到那樣完美微笑的境界「比較難」。提到「性感」，鍾瑶表示露後腰脊椎曲線是她首選，但因為她太愛曬太陽，總是很黑，所以保養很難，她說「保養訣竅應該是多睡覺，讓褪黑激素作用，也要多擦乳液」。

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲（依序）莫允雯穿連身長裙（NT$85,600元）、Cavalcade包款（NT$31,500元）、豹紋平底鞋（NT$26,600元）；鍾瑶穿連身長裙（NT$57,900元）、手拿包（NT$19,000元）、羅馬鞋（NT$48,000元）。（圖／品牌提供）

鍾瑶則說「對自己的身型永遠不滿意，會要求自己持續健身」，的確效果顯著，她換穿寶藍色麂皮流蘇獵裝短褲時，一轉過身來不得了，臀部曲線超漂亮。

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲鍾瑶穿流蘇獵裝夾克（NT$85,600元）、短褲（NT$56,500元）、Amazone包（NT$23,700元）。（圖／品牌提供）

為養出火辣曲線，莫允雯對自己要求嚴格，她透露：「跨年假期都在發燒，但我還是跑去健身房跑步，被經紀人知道後被大罵。」

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲莫允雯穿連身短裙（NT$15,900元）、Amazone包（NT$28,600元）、羅馬鞋（NT$48,000元）。（圖／品牌提供）

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LONGCHAMP春夏圍繞的瀟灑風格之上，春季以「英倫女紳士」為主題，鍾瑶透露最愛的就是一款Dandy緹花面料的Amazone包款，誇獎非常好搭配。夏季則是「迷情豹女郎」主題，有許多獵裝、豹紋印花展現奔放氣息。

▲▼LONGCHAMP春夏發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲▼LONGCHAMP春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲▼LONGCHAMP春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲▼LONGCHAMP春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲春夏除了主打Amazone包款外，也出現許多腰包。（圖／品牌提供）

另外，本季有許多穆勒鞋，以刺繡面料展現女紳士風格，有輕正式風格。

▲▼LONGCHAMP春夏系列發表。（圖／LONGCHAMP提供）

▲春夏有許多刺繡穆勒鞋，售價NT$22,100元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LONGCHAMP, 時尚穿搭, 春夏, 女裝, 配件, , , SS19, 鍾瑶, 莫允雯
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