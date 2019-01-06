fb ig video ETtoday search mobile

南韓男性票選「最討厭女友問這些」！網：第一名超有感

> >

編輯／Ann 圖／官網劇照

男女之間相處久了，總是免不了一些反反復復的質問，南韓就票選出男性最討厭的4大問題，第一名竟然不是「我今天哪裡不一樣？」一起來看下去，別再問這些問題了，男生嘴上不說其實超討厭回答！

Top 4 我今天哪裡不一樣？

女孩們總是希望另一半能發現自己的變化，其實老實說一句，往往只有自己能發現。而且這個問題一丟出去，相信過半的男性都會冒冷汗，不好意思避開只能隨便亂答，答錯還要被罵，怪不得南韓男性都害怕。

▲南韓票選 。（圖／官網劇照）

Top 3 你跟前女友xxx？

質問環節怎麼能漏掉前女友呢？凡是關於前任的問題，就是女性同胞感興趣的，但是這種問題無論怎麼回答，都會造成僵局，況且你也不會知道事情的真相到底如何，所以還是少問為妙。

Top 2 xx星座很花心吧？

俗話說每個女孩都是星座專家，剛認識新朋友，星座是很好的話題，不過切勿往每個人身上套用，像是「射手愛玩、巨蟹顧家」這種刻板印象不見得對應每個人，也難怪男生會反感了。

▲南韓票選 。（圖／官網劇照）

Top 1 你在哪？什麼時候回來？這女的是誰？

第一名果然還是追問式的問話，男生本來就不喜歡另一半像媽媽一樣管教，通常報備以示尊重，雙方就應該有個默契。也不要把男友的每一個異性朋友，都當成仇人，這樣反而會讓自己扣分呢。

▲南韓票選 。（圖／官網劇照）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

南韓, 網友, 男性, 票選, 問題, 愛情, 女性
fashion.net

熱門文章

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

網讚：王心凌美回10年前　比起美白她更注重「這件事」

Jo Malone推出「香氛絕配」限定包裝開賣！

秀智3次撞衫Angelababy　靠「裝可愛」逆轉敗仗

風．LUXURY／Ralph Lauren「手工靠墊錶」　暗藏50年的愛

HOT・Stuff／櫻桃小丸子書包千元就有　詢問度破表超難搶

ET Fashion

推薦閱讀

女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！　2019別再剪了

蔡依林：不要跟著社會標準定義自己　10大勵志金句女生必讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0107-0103　雙子感情爭吵不斷、天秤年終有望增加

「小米洗衣機」開賣！洗烘一體萬元有找、3分鐘就完售 半夜看會很嗨！南韓各行各業的隱藏版帥哥，讓我遇到一個吧 鏡架竟然是小櫻的夢之杖　《庫洛魔法使》出眼鏡超酷 南韓又有新拍照手勢！快學TWICE比「chuu愛心」跟上流行 「昆凌」曬鞋不輸周董　腳上十雙鞋超百搭，女孩快來Follow 美哭網友，張韶涵「口紅色號」登熱搜！化妝師親自回應了... 超過一半女生不會洗內褲　媽媽們推崇「殺菌洗法」保護你的私密處

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面