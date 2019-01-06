南韓男性票選「最討厭女友問這些」！網：第一名超有感

編輯／Ann 圖／官網劇照

男女之間相處久了，總是免不了一些反反復復的質問，南韓就票選出男性最討厭的4大問題，第一名竟然不是「我今天哪裡不一樣？」一起來看下去，別再問這些問題了，男生嘴上不說其實超討厭回答！

Top 4 我今天哪裡不一樣？

女孩們總是希望另一半能發現自己的變化，其實老實說一句，往往只有自己能發現。而且這個問題一丟出去，相信過半的男性都會冒冷汗，不好意思避開只能隨便亂答，答錯還要被罵，怪不得南韓男性都害怕。

Top 3 你跟前女友xxx？

質問環節怎麼能漏掉前女友呢？凡是關於前任的問題，就是女性同胞感興趣的，但是這種問題無論怎麼回答，都會造成僵局，況且你也不會知道事情的真相到底如何，所以還是少問為妙。

Top 2 xx星座很花心吧？

俗話說每個女孩都是星座專家，剛認識新朋友，星座是很好的話題，不過切勿往每個人身上套用，像是「射手愛玩、巨蟹顧家」這種刻板印象不見得對應每個人，也難怪男生會反感了。

Top 1 你在哪？什麼時候回來？這女的是誰？

第一名果然還是追問式的問話，男生本來就不喜歡另一半像媽媽一樣管教，通常報備以示尊重，雙方就應該有個默契。也不要把男友的每一個異性朋友，都當成仇人，這樣反而會讓自己扣分呢。

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