《水行俠》傑森摩莫亞20歲嫩照曝光！深邃五官+大肌肉根本是性感天菜

去年底 DC 上映的《水行俠》在全球獲得超高票房，聲勢甚至超越漫威，片中演員的人氣也跟著急遽上升，尤其是飾演水行俠的傑森摩莫亞（Jason Momoa）更是迷倒全球女性！一開始不少人都被那荷爾蒙爆棚的狂野外表所吸引，但其實他私下就是個超皮的大男孩 XD 不論是搶粉絲女友或是亂入新人婚紗照都是他的專長。

近期他在接受美國知名雜誌《People》訪問時，大方公開年輕時的照片，結果照片在網路上瘋傳，網友們紛紛表示比起現在的粗曠的他，年輕版的水行俠根本就是性感天菜一枚！





你印象中的傑森摩莫亞（Jason Momoa）應該就是這樣，或者在影集《權力遊戲》（Game of Thrones）裡野性十足的卓戈卡奧（Khal Drogo）。不論是哪一個他，都是粗曠、長髮、蓄鬍的造型，想必大家都很好奇他少了鬍子、一頭短髮年輕的時候會是什麼模樣吧？趕快來看看水行俠青澀時期的模樣～

在夏威夷長大的傑森摩莫亞（Jason Momoa），童年跟大多數人一樣，是個有點胖胖的小孩。雖然五官還相當稚嫩，但他超有特色的眉型真的是完全沒有變過呢。

到了高中時期傑森摩莫亞已經成為校草等級的大帥哥了！而且一般學生照不是都會看起來拙拙的，但他看起來超自然（帥）的，覺得神奇～

越長越帥的他，在19歲那年被國際設計師小林武男（Takeo Kobayashi）發掘，進而開始擔任模特兒。沒有鬍子的他完全是奶油小生，散發著介於男孩及男人之間的雙重魅力重點是年紀輕輕肌肉就很養眼啊！

在1999年，他更是榮獲夏威夷「年度最佳模特兒」，並在不久後出演電視劇《海灘遊俠》(Baywatch Hawaii)！當時才20歲出頭的他，整個人散發出壞男孩的氣息啊。

在電視劇 《海灘遊俠》飾演救生員的他，其實在青少年時期就是墨西哥灣沿岸有史以來最年輕的救生員！覺得如果有那麼帥的救生員，寧願曬黑也要每天都去海邊報到XD看看他那緊實的腰線還有微微凸出的腰間肉！太鮮了啦這肉！！！

成年的他決定開始留長髮，跟青澀的小鮮肉形象說bye bye～ 漸漸變成現在狂野不羈的形象，沒變的可能只有大肌肌吧，反而越長越大。



在出演電視劇《星際之門：亞特蘭蒂斯》時，他嘗試了髒辮造型。之後傑森摩莫亞也在詹姆斯科爾登（James Corden）主持的深夜秀坦白，當初其實是為了吸引她老婆莉薩博內特（Lisa Bonet）的注意，因為她的髮型就是髒辮！雖然之後因為髒辮太麻煩，維持現在的長捲髮，但最初的目的已經達成了。

之後他也接演多部電影和影集，很多人對他第一印象應該就是《冰與火之歌：權力遊戲》裡的「馬王」。雖然他很快就領便當了，但真心覺得沒有人比他更適合這個角色了！相比年輕時期「陽光大男孩」的樣子，現在是外表狂野不羈但內心還是只有7歲的「水行俠」XD 不知道大家喜歡哪個呢？

最後在看一次傑森摩莫亞年輕時的帥樣吧！如果看完立馬被圈粉的朋友們，可以去欣賞傑森摩莫亞在《水行俠》裡霸氣又性感的一面！

文／柯夢波丹 圖／GETTY、NEWSHUB、微博

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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