金球獎／茱莉亞羅勃茲挖艾瑪史東4年前舊衣來穿　楊紫瓊撞衫自己超環保



▲茱莉亞羅勃茲、楊紫瓊成金球撞衫悲劇主角。



記者張妤瑄／台北報導

第76屆金球獎在台灣時間1月7日一早登場，早上7點明星們陸續踏上紅毯，其中茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與楊紫瓊都是本屆撞衫大咖巨星，前者穿褲裝展現個性，後者穿綠色禮服呈現一貫雍容華貴的風格。

▲茱莉亞羅勃茲撞衫艾瑪史東4年前舊款。（圖／CFP）



比較慘的人當屬茱莉亞羅勃茲，因為她入圍本屆金球視后，穿的也是英國品牌Stella McCartney特別訂製款，沒想到造型實在與艾瑪史東（Emma Stone）在2015年金球獎紅毯上穿過的LANVIN（浪凡）太像，讓人有一秒艾瑪史東的既視感。

茱莉亞羅勃茲今年的「更新版」服裝，上半身是用裸色紗質面料，斜肩剪裁，溫柔之中有個性，且裸紗延伸到身後百褶裙襬，延續一貫的溫柔美感，但下半身一樣搭配黑褲裝，用中性風格打造獨樹一格的造型。

▲茱莉亞羅勃茲穿Stella McCartney訂製款登場。（圖／CFP）



艾瑪史東當年憑藉《鳥人》入圍金球獎最佳女配角，當時她穿浪凡特別為她訂製的水晶亮片褲裝出席，上半身超閃耀，下半身是黑色褲裝加上曳地腰帶，帥勁有型，很符合當年身為入圍者勢在必得的拿獎氣勢。

▲艾瑪史東在2015年金球獎紅毯時，穿的是浪凡特別打造的褲裝。（圖／資料照／CFP）



楊紫瓊以《瘋狂亞洲富豪》人氣回溫，身為華裔國際巨星，又靠亞裔電影再攀高峰，她有誠意地拿出2015年出席「時尚奧斯卡」Met Gala「中國：鏡花水月」的戰袍穿出場，自己撞衫自己，讓訂製禮服重現，非常環保。

▲楊紫瓊拿自己4年前舊衣出來穿，讓禮服有重新成為鎂光燈焦點的機會。（圖／資料照／CFP）



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楊紫瓊的綠色深V禮服，由台灣品牌夏姿（SHIATZY CHEN）打造，以象徵平安、富貴的「玉石」為設計概念，也是當年夏姿王陳彩霞特別為她訂製的設計。

▲楊紫瓊2015年出席Met Gala穿的「玉石禮服」是台灣品牌夏姿操刀。（圖／資料照／品牌提供）

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