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金球獎／跟上「露單腿」潮流！泰勒絲頒獎才現身　北半球也搶戲　

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▲泰勒絲雖然沒走紅毯，但頒獎戰袍可是直接打趴一票人。

記者張妤瑄／台北報導

第76屆金球獎在台灣時間1月7日早晨登場，美國歌壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）受邀擔任頒獎嘉賓，小天后很有禮貌的沒出席紅毯與演員們搶風采，但到了頒獎時她的「戰袍」超性感，豐滿的北半球很搶鏡，加上裙襬開衩到右大腿，美腿若隱若現出現，非常性感。

▲▼第76屆金球獎：小天后泰勒絲(Taylor Swift)、安海瑟薇。。（圖／VERSACE提供、達志影像／美聯社）

▲（左起）美國歌壇小天后泰勒絲擔任金球獎頒獎嘉賓「露單腿」，跟上安海瑟薇等女星的露單腿潮流。（圖／品牌提供、CFP）

泰勒絲的Atelier Versace（凡賽斯）高級訂製服是黑色透服紗質面料，若隱若現露肌膚，且胸前還有綁帶設計，火辣程度不容小覷，加上她身材超級好，豐滿的北半球成了焦點，自然垂墜在手臂上的肩帶等，細節全都將這件的性感程度推向極致。難怪她沒現身紅毯，因為穿這套絕對贏一大票演員們。

▲▼第76屆金球獎：伊蓮娜沙伊克(Irina Shayk)、小天后泰勒絲(Taylor Swift)穿VERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲泰勒絲（右）露腿又露北半球，性感到極致。（圖／品牌提供）

今年紅毯上有不少女星「露單腿」，安海瑟薇（Anne Hathaway）、華裔女星Gemma Chan（陳靜）、超模伊蓮娜沙伊克（Irina Shayk）等人，均以不對稱剪裁禮服為首選，其中就有不少露單腿的設計，有個性又能小性感，也的確成了紅毯上的亮眼焦點。

安海瑟薇穿ELIE SAAB訂製款禮服，豹紋禮服在金球紅毯上很狂野，且是相當少見的設計，她用大耳環當作點綴，自然露出美胸，霸氣登紅毯。雖然評價兩極，但野性又大器的大膽嘗試，還是值得讓人拍拍手。

▲▼安海瑟薇出席金球獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇的豹紋禮服，評價兩極。（圖／CFP）

華裔女星Gamma Chan也是《瘋狂亞洲富豪》班底，她穿藍綠色VALENTINO（范倫鐵諾）訂製禮服，配同色系的天鵝絨面料高跟鞋，優雅走上紅毯。「露單腿」性感的剛剛好，也有東方臉孔的獨特典雅氣質，令不少外媒都印象深刻。

▲▼第76屆金球獎：Gemma Chan。（圖／CFP）

▲Gemma Chan穿VALENTINO禮服，優雅獲得一片掌聲。（圖／CFP）

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超模伊蓮娜一向都是性感代表，今年她穿Atelier Versace金縷衣現身紅毯，整件禮服用金色水鑽裝飾，「露單腿」是該品牌的招牌設計，讓她在紅毯上性感放閃，一登場就是眾人矚目的焦點。

▲▼第76屆金球獎：伊蓮娜沙伊克(Irina Shayk)、小天后泰勒絲(Taylor Swift)穿VERSACE。（圖／VERSACE提供）

▲伊蓮娜（左）穿金縷衣露超長美腿，性感依舊。（圖／品牌提供）

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