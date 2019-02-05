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一年就等這一篇！12星座2019整體年運勢　天蠍運勢大好、雙子戀情開花結果

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▲女生、煙火、快樂 。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲超神準！12星座年運勢，今年運勢大好的星座是天蠍座，第二名則是雙魚座。（圖／翻攝自pixabay.com）

整體年運觀察 Overview

保守樽節、穩定中求發展將是2019年的大環境基調。去年11月吉星木星進入射手座，象徵樂觀開創的木星雖然在射手座，但別忘了，2019年一整年，冥王星與土星都會停留在魔羯這個古老頑強的星座。

2017年12月20日土星進入魔羯座，直到2020年12月17日才會進入水瓶座。土冥入魔羯時，意味著節制與保守勢力的抬頭。土星力量之大，讓我們無法對抗，唯有接受挑戰且紮實努力，才能穩定中求成長。

值得一提的是，雙魚座守護星海王星會一直在本命宮停留至3月5日，之後便進入金牛座。天王星在金牛座將吹起新時代號角，對於金融市場與體制改革都會產生決定影響。教育與經濟變革無法避免，由於天王星會在金牛座停留至到2025年7月7日，改變會持續很長時間。

最後就是水星退行，2019年第一次水星在3月於雙魚座退行至28日結束。第二次水星退行於巨蟹座，出現在7月8日，直到8月1日於獅子座結束。第三次水星退行則是出現在天蠍座，從10月31日開始，11月21日結束。水星退行對應的是分別是雙魚座、巨蟹座、獅子座、天蠍座，這四個星座尤其要特別謹慎。

今年運勢大好的星座是天蠍座，因為木星進駐財帛宮，會帶來一整年豐富的收入。好運第二名是雙魚座，無論愛情與事業都能交出漂亮的成績單。第三名則是射手座，因為有木星的加持，今年將一展長才、獲得滿滿的人氣與肯定。

 （星座運勢參考請以太陽星座為主，上升星座為輔。）

白羊座 Aries

3/21～4/20

整體運：守護星火星會在2019年元旦進入你的星座，直到2月19日。這段期間行動力旺盛，但要當心火星可能讓你過於急躁，重要計畫3月之前還是要仔細評估再行動。水星在3月初接著在玄秘宮逆行，意味著計畫可能失焦，很多細節須要重新來過。但別失望，土星持續在事業宮提升能見度，努力必獲得回饋。土冥王共同作用對於穩定事業極有幫助。今年天王星會在命宮做最後停留，3月7日將正式進駐金牛座，天王星帶來的財運將會持續一整年。

事業運：除了土星與冥王星加持事業運，木星射手座會落在太陽九宮，恰好第九宮也是木星的本命宮位，能為你的專業加持，增添能見度。今年異國運暢旺，出國進修公差都順利，貴人也多來自國外。但記得不要因為順利而得意忘形，諸星的位置也能強化心靈探索，積極樂觀有助於帶來更多好運，參與公益能帶來喜樂。

愛情運：1月21日月食是個可以改變愛情時機點，主動結束不愉快感情，去追求真愛。上半年感情較為平淡，4月與5月社交運好，但求開心不是刻骨銘心。7月27日至8月21日，金星將來到真愛宮，火星也會助你一臂之力，盛夏才是戀愛好時機。從7月直到9月，天氣越熱桃花越是盛開。已經有伴的牡羊座，家庭生活將是生活焦點，1月21日月食有助於生育或孕氣，7月2日日食則恰好發生在家庭宮，想步上紅毯的你，這兩個時機點最好。

金牛座 Taurus

4/21～5/20

整體運：守護星金星今年不會退行，但要注意謙虛低調，切莫因為順利而變得驕傲。2月19日火星進入本命宮持續到3月底，過完舊曆年後事業運大噴發，升遷加薪都有可能。2月到4月也適合求職面試。土星在高等教育宮，想要在學業研究上成名，不可抄捷徑。土星責任感重，不要過勞。受到冥王星影響，今年是捍衛理想的一年，但要強化溝通。天王星3月初進駐金牛，伴隨海王星作用，今年人事是非多，當心口舌之災。

事業運：今年吉星木星會進入第八宮錢財宮，直到12月2日才會離開，收入羨煞他人，受到海王星影響，別把錢花在不切實際夢想上。雖說擅長理財，但是在1月13日、6月16日和9月21日這幾天，木星會和海王星形成角衝，投資消費都要當心、避開金錢借貸。1月31日、6月18日和11月8日，土星會和你11宮社群宮的海王星形成和諧相位，人氣爆棚，轉換工作能成功。

愛情運：去年木星在伴侶關係宮，為愛情打下不錯基礎，很多人覓得真愛。如果感情向來順遂，今年是讓關係邁入下一階段的好時機。認真耕耘的你，將與另一半攜手打拼，木星直到12月2日才會離開，這意味著今年感情大致順利。除了日月食可能帶來挑戰，感情都能心想事成。單身的你，今年1月、5月、10月與11月是邂逅新對象的好時機。友情發展成愛情，舊愛回鍋都有可能。

雙子座 Gemini

5/21～6/21

整體運：財務獨立與探索未知將是今年的重要任務。激烈變化的天王星將在5月15日至11月6日停留在第十二宮。可能經歷一些事情，衝擊內心，促使你做出改變。5月25日與8月19日，木星與海王星角度能為你帶來幸運，將是今年運勢高點。11月8日後，木星會為職場及生活帶來機會。事業人際運大好的日期是1月15日、4月15日與9月12日，適合簽署合約或找新東家。

事業運：今年主星水星會退行三次，3月發生於雙魚座、7月在獅子座四度退行回巨蟹，最後一次則是在天蠍座。水星退行影響計畫與收入，計畫周詳還是要小心變數，不要求職面試，凡事謹慎。火星3月31日進入本命宮，持續到5月16日，這是發揮行動力的時機，當心火星會與木星出現相衝，行事不要魯莽。冥王星在第八宮，土星也在魔羯，即便很想賺錢但投資運不好，創業可能因為不夠務實而蝕本。今年只有遺產餽贈等不動產繼承運好些。

愛情運：愛情大致不錯，1月與2月桃花開，6月與9月也有機會開花結果。10月與11月又進入愛情高峰期，木星在今年會守護射手，間接帶旺愛情運。社交活動與職場都會為你帶來不錯機會，年底木星進入合夥宮位，屆時會很想安定下來，有些雙子會突然覺得累了，只想找個心靈相通的對象走下去。不過各種決定都可能是一時興起，三分鐘熱度的愛不會長久。

巨蟹座 Cancer

6/22～7/22

整體運：回歸家庭，家永遠是最好避風港。水星退行期間注意溝通分歧。今年土星與冥王星會持續停留在魔羯座，讓你變得鑽牛角尖且缺乏彈性。今年會被賦予重要任務，壓力上升。天王星3月初進入金牛座，讓你接觸到新社團與朋友，提供新觀點，對事業感情有幫助。1月13日、6月18日、11月24日都能帶來工作、金錢與愛情的好運。

事業運：今年日月食發生在第一宮和掌管關係的第七宮。1月6日的日偏食有助於啟動新的事業關係。7月2日日食發生在本命宮，讓你受到鼓舞。7月16日月食發生在星盤伴侶宮，合夥關係撐不下去將會拆夥。12月26日的日環食發生在星盤第七宮，這比1月日偏食更好，因為與木星和天王星呈吉相，有助於事業與合夥。3月6日到2026年4月，天王星加持社交朋友運，只要不自我限制，認識新朋友能豐富事業與財運。

愛情運：掌管紀律與責任的土星停留在伴侶宮。面對感情必須誠實，試著修復關係，無法繼續也只能拆夥。1月5日和12月26日的伴侶宮日食期間，如果正在戀愛，這兩個日食可讓感情修正成果。單身巨蟹座，10月8日到11月1日是遇上心儀對象的好時機。不合適的愛情，可以借助7月16日月食劃上句點。7月2日的巨蟹座日食對愛情有利，實踐承諾，宇宙將獎賞你的誠摯。3月、4月、7月與10月感情運較好，5、6月紛擾多。

獅子座 Leo

7/23～8/22

整體運：受到土星冥王星在魔羯影響，工作挑戰嚴峻。即便升官加薪或獲得某個名校的入學許可，一整年挑戰都不少。加上天王星在3月進入金牛座，會讓你在理想現實間不斷拉扯，造成工作不穩定，建議彈性調整步驟、多元化經營，如果主業毫無樂趣，可以開展副業試水溫。海王星在雙魚座能加持創造力，今年決勝關鍵是行動與創意，控制支出，理想要伴隨縝密計畫，減少風險。

事業運：今年1月21日出現獅子座月食，與7月8日至8月1日的水星退行，是兩個重要時間點，兩個時間點前後四天都要謹言慎行，重要計畫不要啟動，除非有把握。 尤其7月份水星退行，因為和火星在本位宮的消極影響，還要注意遠行或外出交通安全。職場糾紛多，人事問題將是煩惱來源。天王星在第十宮，變化將是常態，被迫走出舒適圈，反而開發更多潛能。今年年底的日環食，將為事業開啟新機會，努力請趁早。

愛情運：感情是快樂的。木星進入射手座後，桃花變旺、戀愛機會增多。1月、3月、7月與8月都是較好時機點。勤於參加社交將不會空手而歸。今年與朋友相關的運勢也不錯，今年大多數時間，木星海王星位置都衝到，享樂之際也要看緊荷包，別為了愛一擲千金，或去介入他人感情。感情社交運比較旺盛的時間是7月3日至8月18日，這段期間火星在本命宮，提供豐沛社交活力。

處女座 Virgo

8/23～9/22

整體運：主軸在於感情與家庭宮位，土星整年都會在真愛宮運行，穩定愛情與家庭關係，買賣房屋與修繕也會順利。1月6日的日偏食加持感情宮位，意味著不錯合夥關係。3月6日後，財務開始穩定，過去七年來，天王星一直在第八宮，投資負債起伏也很大。今年天王星離開問題可望化解。3月5日後，天王星將會進入高等教育及思維的九宮，想要出國築夢或創業，能獲得財務或專業幫助。

事業運：今年主命星水星會出現三次退行，主要集中在水象星座，7月份出現在獅子座。水星退行影響社交，容易出現溝通問題，職場誤解或合約簽署有可能出錯，建議不要謀職面試。土星在魔羯座時，工作顯得乏味與缺少創意。天王星在3月7日會進入金牛座，一待七年，天王星帶來新的思維，外派公差或留學將會收穫滿滿。火星8月18日進駐本命宮直到10月4日，這段期間活力最旺盛。

愛情運：1月6日日偏食發生在浪漫宮位，點燃愛苗。不見得能修成正果，對於單身的處女座而言，是一段美好經驗。今年7月16日，有月食發生在星盤相同宮位裡，到了這時，很多事情會更明朗。今年在1月31日、6月18日與11月8日，土星與位於伴侶宮的海王形成和諧相位，愛情無往不利，對於想生孩子的處女座來說，是很好的機會。8月與9月也很適合告白約會，火星木星將給你滿滿能量。

天秤座 Libra

9/23～10/22

整體運：今年關鍵在貴人，廣結善緣為王道。土星會繼續在家庭宮運行，會花很多時間在家庭，修補關係或與家人相處都好。天王星3月後進入金牛，一直待到2026年，從今年起財運會變好，可能換新工作、投資獲利甚至靠繼承或結婚改善生活。海王星在雙魚座也能帶來強大創意，工作要避免不切實際的想像，尤其想創業的天秤一定要審慎評估。火星10月4日至11月18日進入你的星座，表現欲大增，留心因財務問題起衝突。

事業運：金星整年順行，無論事業或愛情運都暢旺。火星10月4日至11月19日能加持工作效率，衝刺之於別忘了細節。今年將是個為工作忙碌的一年，部分天秤夢想現實會產生拉扯。海王星會讓決定搖擺，關鍵時刻要諮詢專業再行動。土星改變遊戲規則，讓人生步調更務實，因為努力與節制獲得獎賞。木星與天王星12月相位好，會為你帶來財富。

愛情運：天王星直到今年3月都在伴侶宮位，主掌你對愛情的決定，過去七年來無法擺脫的關係或慣性，可望於今年改變。3月後可以掙脫或開啟新的關係，或是主導現有的關係走入新階段。好在今年守護星金星不再退行，愛情阻力會變小。3月、5月、9月與11月感情運最旺，已經有伴侶的你，甚至可能發展出現關係以外的戀情。土星冥王星會深化感情決定，單身天秤也有可能認識有地位的對象。

天蠍座 Scorpio

10/23～11/21

整體運： 3月7日天王星正式進入金牛座，一待七年，感情與合夥關係今年變化比較多，需要時間調適，找出舒壓之道。土冥合相帶來工作壓力，如調職或是得出國公差，責任雖會帶來錢財卻不見得開心。火星金星一整年都不會退行，今年很忙，亟欲表現自我，難免忘記初衷，小心競爭與支配欲可能讓你越線。火星金牛的天王星對衝，特別當心11月後火星回歸造成的衝突。

事業運：工作很忙，升遷有你，但生活好像由外界掌控，像走馬燈停不下來，這就是今年事業寫照。木星帶來的錢財得用時間健康交換，樂趣很少，允許創意空間很小。3月後，天王星進入金牛座，工作雖逐漸穩定，但可能面臨團隊默契問題，與合夥人誠信疑慮。可能外派或調組，都跟計畫衝突，但服從命運、老實工作是冥王星與土星給你的指示，心靈若是苦悶，得找尋工作以外慰藉。1月13日、6月16日和9月21日前後，不要貿然投資。

愛情運：天王星意味著解放，進入第七宮也象徵著承諾，食之無味但棄之可惜的愛情去留，將是今年掙扎痛點。天王星直接進入伙伴關係宮，停留到2026年4月。你想要更多自由，如何決定感情考驗智慧。單身天蠍座今年戀愛機會多，容易出現一見鍾情甚至閃婚對象。4月5月與9月桃花盛開，年底才是考驗，過了11與12月才可能穩定下來。

射手座 Sagittarius

11/22～12/21

整體運：吉星木星去年11月回歸射手，這是睽違24年的好運，今年終於可以把握木星帶來的幸運。財運等明年，現在為理想而戰。海王星會在3月6日離開真愛宮，感情伴侶運會更穩定。土星冥王星能深化現有關係，想要創業或結婚，今年非常合適。今年1月5日、7月2日、7月16日和12月26日等日月食相，都會影響金錢運，財務支出要特別留意。

事業運：天王星在3月6日離開真愛宮後，會進駐工作宮位。直到2026年4月前為止，都能享受工作的自由創意，如果不滿意，現在是轉換跑道的時候。冥王星通常也意味著轉變，可能放棄薪水很好的工作，為夢想而努力。土星在魔羯座本命宮的時候，對於金錢偶爾會有些焦慮，不用擔心，避開日月食相與水星退行時間，落實財務管理，能大幅減少不安全感。海王星火星將提供豐沛的創造力。

愛情運：擺脫過去不確定，可能跟現有對象修成正果。1月與5月桃花朵朵開，5月與6月可能與舊愛死灰復燃，11月遇到的對象與過去截然不同。木星在射手增強魅力，容易在專業領域或社團認識志同道合的對象。單身的你不需要刻意為之，展現本來面貌最討喜，非單身的你可能透過與另一半創業或培養共同興趣讓感情更穩定。7、8月為告白幸運月，把握機會可終結單身。12月金星會再次轉入射手座，再次成為行動費洛蒙。

魔羯座 Capricorn

12/22～1/20

整體運：土星冥王星落在本命宮，加上日月食相落在對宮巨蟹座，意味著重要關係改變。1月6日的魔羯座日偏食，意味著需要承擔責任，之後7月2日在伴侶宮發生日食，穩定感情。7月16日的月食發生在魔羯座與冥王星相連，為你帶來權位威信。最後，12月26日輝煌的日環食效應再度發生在魔羯座，與木星相連，在第五宮表達宮的天王星形成耀眼角度。可能因此在事業或感情邁入下一高峰。

事業運：土星給你長期考驗，但也給你獎賞。今年靠著這兩顆星與難得的日環食與日偏食天象，得以更確認目標。無論創業還是成家，過程都得歷經險阻與挑戰，只要能挺過成功可期。今年光是憑藉木星、土星、水星順行，無論哪個階段都能夠交出亮眼成績單，年初年尾表現最好，4月30日至9月18日，土星退行所以工作狀態較不理想，好在對收入影響並不大。12月後，將迎來事業發展高峰。

愛情運：今年日食將有助於感情進展，不合適戀情將會分道揚鑣。1月6日魔羯座日偏食會是這個體驗的第一個時間點。7月2日的日食會落在伴侶宮，狀況更明朗，分合會在7月16日魔羯座月食時候更清楚。3月6日天王星進入真愛宮直到2026年4月，天王星帶來變化，任何事都可能發生。單身的你，愛情運較好的月份為1月、3月、5月、7月。非單身的你，問題7月後便有答案。

水瓶座 Aquarius

1/21～2/20

整體運：本命星天王星3月7日進入金牛座，停留至2026年，凸顯你跟原生家庭的問題。金錢或其他因素與家人出現隔閡，有些人可能離家，其他跟家庭相關事情也會讓你煩惱。木星回歸射手後，朋友社交運大好，同時因為土星冥王星在魔羯座合相，出現很多誤解與小人，凡事謙遜低調。今年收入雖然穩定，但受到海王星影響，會有不理性支出與投資，夢想若無具體規劃不要執行。

事業運：去年底天王星進入水瓶座第二宮開始退行，事業運受到極大影響，職位調動或改組不好受。3月初隨著天王星重回正軌，工作可望獲得改善，3月開始直到8月中，天王星都會處在水瓶座第三宮也就是事業宮，把握才能和魅力好好衝刺。下半年海王星從6月至11月底退行，天王星也會在8月後退行至2020年1月，狀態不如上半年，變數增多。重要計畫早點行動且要有備案，單打獨鬥不易成功。

愛情運：愛情運今年稍顯平淡，有些還處於曖昧就無疾而終。3月份金星落入交際宮，單身水瓶可透過社交結識對象，未必都是正緣，但能填補生活空缺。非單身的水瓶座，應珍惜身邊感情，身心靈都相契合的人真的不多。可以嘗試愛情的月份有3月與6月至9月。天王星退行期間，愛情沒有變化球，但3月後可能出現些許火花。好在金星今年都順行，就算沒有刻骨銘心的愛，感情阻力也會變少。

雙魚座 Pisces

2/21～3/20

整體運：今年是豐收年，木星去年進入射手座後，停留到今年12月2日，整整十三個月照亮第十宮。今年心想事成，但還是要提醒，1月13日，6月16日以及9月21日這幾天諸星位置相剋，重大決定要避開。水星退行與日月食相也要慎防小人、錢財流失與交通意外。3月也是運勢較弱的一個月，因為水星退行幾乎一整個月，要等28日才會恢復，重要計畫可能延宕。1月日蝕則會帶來人際與職場衝擊，不可掉以輕心。

事業運：木星停留在第十宮，除了4至8月退行之外，其他時間都可圈可點。3月初天王星離開收入宮位，財務越來越好。如果之前就已經在為事業打拼，今年收穫將比去年好。良好社交與人脈將成為致勝關鍵，6月海王星退行，上半年是工作運最好時段。8月後木星進入遷移宮，這時可放慢步調。調整心態保持彈性，工作開創新局。

愛情運：今年3月水星退行以及6月海王星在雙魚座退行，會讓感情面臨難關。對感情渴求以至於被傷害，或是操之過急導致無法繼續都有可能，這些經驗可成為日後的愛情抗體。今年社交與愛情環環相扣，日食帶來很多美好社交機會，7月2日的日食，落在掌管浪漫的第五宮，可能遇到真愛，金星也會在7月3日27日間進入愛情宮，這是全年最佳的戀愛月份。8月12日到9月1日期間，金星運行於掌管承諾宮位，可望開花結果。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo ／Marie Claire美麗佳人 、達志影像

預測專家／林亞君

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