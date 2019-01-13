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分手後告訴自己四件事　迎接「對的人」之前讓自己變更好

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▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

當一段戀情結束後，這些悲傷、痛苦的情緒一時間湧上心頭，也許有的人會選擇逃避，但唯有擁抱負面情緒，才可能看清自己在這段感情中的價值，才能更了解自己。所以，在分手後記得告訴自己以下這4件事。

＃別想著分開的理由

每個人或多或少都會想參透分手的原因，但不管結果如何也無法改變事實。與其一昧的怪罪對方，甚至認為都是自己的錯，不如想想這段感情中你學到了什麼！其實你的價值遠比你想像中的高。

▲用分手威脅、踩對方底線　他偷吃可能部分原因是你吵架的方式。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃報復是沒有意義的

有些人會以傷害自己的方式，想讓對方後悔；有些人則是快速進入下段感情，來證明自己的價值，當然這些都是不對的。一切報復與證明的想法，都是讓你停止不前的原因，當你不斷想讓對方後悔，等於間接提醒那段感情帶給你的傷害。

＃不是你的錯

「是不是我不夠好，他才不要我？」、「是不是我不夠美麗？」

停！這都不是你的錯。在感情世界中，從來沒有對與錯。在戀情開始時，他就應該明白你的優缺點，真正的感情應該是相互包容與努力改變，而不是一昧怪罪對方哪裡不好，或是不斷掏空自己來付出。

▲日本「睡眠常識」。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃好好愛自己

即使感情結束，也不能讓自己沉淪、失去自我，即使在分手後，也要好好照顧自己。難過，從來不是傷害自己的理由，保持正常的作息，好好梳洗自己，讓自己由內而外的容光煥發，不要讓挫敗放縱自己的沉淪。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 感情, 兩性, 分手, 單身, 情侶
fashion.net

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