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韓妞瘋什麼？30秒自動感溫潤唇膏，超美顯色一抹搞定

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▲30秒自動感溫的變色潤唇膏，南韓一推出就引起搶購。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

LANEIGE繼之前的晚安唇膜後，跟進推出早安唇膜啦！有著同樣的專利保濕成分，又再加乘了潤色效果，能隨著唇溫變色，打造人見人愛的美唇，以後賴床也不怕，一個步驟就能有超潤感蜜唇。

▲▼LANEIGE推出30秒自動感溫潤唇膏。（圖／品牌提供）

▲超可愛的金裕貞為水漾超膜潤唇凍代言。（圖／品牌提供）

韓系品牌LANEIGE，不只是彩妝成績亮眼，護唇更有一套。先前推出的明星商品晚安唇膜，是許多女星的壓箱寶，據說隔天雙唇能展現不可思議的滋潤感。既然夜間有晚安唇膜加持，那麼早上呢？光擦護唇膏是不夠的，若能潤唇同時潤色豈不完美？

▲▼LANEIGE推出30秒自動感溫潤唇膏。（圖／品牌提供）

▲超水潤觸感，就像蜜糖融化在雙唇。（圖／品牌提供）

最新推出的早安唇膜『水漾超膜潤唇凍』，同樣添加蘭芝晚安唇膜專利保濕成份綜合莓果精萃，富含維他命C，能持續修護乾燥，同時幫助提亮唇部肌膚，透過獨家水護唇科技，和豐富的乳木果油精華，滋潤的精華配方一抹上唇隨即融化，打造潤澤卻不黏膩的水唇膏質地。

▲▼LANEIGE推出30秒自動感溫潤唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼LANEIGE推出30秒自動感溫潤唇膏。（圖／品牌提供）

▲隨著時間能自動感溫顯色，顏色不輸唇膏。（圖／上．記者曾怡嘉攝、下．品牌提供）

除了潤澤功能強大之外，同時擁有能自動感應唇溫的技術，能依據每個人的唇溫來轉換唇色，一共推出3色，能讓你隨心所欲變換色彩，30秒就能擁有超水潤的母胎美唇。

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關鍵字：

LANEIGE, 蘭芝, 自動感溫, 潤唇膏, 早安唇膜
fashion.net

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