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「日本小LV」小紅書爆紅　6500元有找，逛微風南山必搶

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▲russet有「日本小LV」之稱，價格親民，在小資族中口耳相傳逐漸爆紅。

記者張妤瑄／台北報導

近期在小紅書上爆紅的東京職人包款品牌russet，進駐微風南山2樓atré百貨內，該品牌被暱稱為「日本小LV」，與LV相像的標誌性印花，靠著新台幣5,000元～萬元有找的親民價格爆紅。網友給予廣大好評，網友留言表示「很難撞包」、「緹花超美」，口耳相傳之下讓russet默默爆紅。

▲▼russet微風南山。（圖／russet提供）

▲russet近期在小紅書上爆紅，被暱稱為「日本小LV」。（圖／品牌提供）

russet先前進駐誠品生活南西，2號店選在微風南山atré，選址皆重視日系質感生活氣息。為慶祝微風南山新店開幕，同步日本推出「20周年復刻系列」，以經典緹花布為主，推出手提包、肩背包、斜背包等款式，緹花布上印有每一款布料的貨號，設計簡約好搭。

▲▼russet微風南山。（圖／russet提供）

▲微風南山店與日本同步推出20周年復刻系列，緹花布上印有布料貨號。（圖／品牌提供）

另外，經典系列的方形小包也在年輕粉絲之中爆紅，靠著撞色皮邊、亮色Logo印花，打造年輕活力的氣息，且定價6,300元，易讓小資族們入門。

▲▼russet微風南山。（圖／russet提供）

▲經典系列包款，售價NT$6,300元。（圖／品牌提供）

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russet緹花布相當特別，染製過程會加入「雪水」，用日本北陸解凍的純淨雪水，避免化學雜質影響布料材質，以保有布料彈性與光澤感。

關鍵字：

日本小LV, russet, 微風南山,
fashion.net

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