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36米巨大KAWS玩偶降臨五股　台北展限定「小籠包Tee」必收

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▲《KAWS：HOLIDAY》台北站將於1／19開展。（影／官方提供）

記者張妤瑄／台北報導

紐約當代藝術家KAWS近期爆紅，走出街頭與平易近人的UNIQLO（優衣庫）或是高端精品DIOR（迪奧）合作，其「XX眼」角色們在潮人心中有不可撼動的地位，「歌王」林俊傑就是狂粉之一，且他這回還成為幕後推手，一手促成將於1／19（下周六）開幕的《KAWS：HOLIDAY》展覽。

▲▼林俊傑X KAWS。（圖／翻攝林俊傑IG）

▲▼KAWS：HOLIDAY展覽。（圖／KAWS提供）

▲林俊傑是KAWS的狂粉，蒐藏許多經典角色的公仔與周邊，也是台北站展覽的幕後推手。（圖／翻攝林俊傑IG、官方提供）

《KAWS：HOLIDAY》台北站將於1／19～1／27在中正紀念堂登場，最大看點是36米長的巨型COMPANION坐姿作品，且一系列獨家限量周邊如台北小籠包T-Shirt更是必收重點。展前KAWS本人也無預警貼出這個36米長的COMPANION降臨五股某停車場的可愛畫面，讓人看了一秒融化。

▲▼KAWS。（圖／翻攝kaws IG）

▲▼KAWS：HOLIDAY展覽。（圖／KAWS提供）

▲KAWS在五股停車場測試36米長的巨型COMPANION。（圖／翻攝kaws IG、官方提供）

林俊傑是KAWS狂粉，收藏許多KAWS XX眼經典角色商品，2018年5月他飛到長沙看展，終於與KAWS首度見面，讓他心情激動。

隨後，林俊傑旗下的「JFJ Productions」，攜手KAWS長期合作夥伴、主辦、策展單位AllRightsReserved促成這次台北大型官方戶外藝術展，且林俊傑還特別創作一首開場曲，將在開幕酒會上表演。

▲▼林俊傑X KAWS。（圖／翻攝林俊傑IG）

▲林俊傑2018年5月首度親眼見到KAWS，當時他見到偶像，心情超級激動。（圖／翻攝林俊傑IG）

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KAWS與AllRightsReserved攜手推出《KAWS：HOLIDAY》限量主題商品，包含3款全新坐姿搪膠公仔、瓷碟套裝、5款T-Shirt、3款手提袋一共4大品項，1／19日起在線上與線下同步發售。其中，寫有TAIPEI字樣的T-Shirt融入XX小籠包圖案，趣味十足的在地感，絕對是必收款。

▲▼林俊傑X KAWS。（圖／翻攝林俊傑IG）

▲▼KAWS：HOLIDAY展覽。（圖／KAWS提供）

▲▼KAWS：HOLIDAY展覽。（圖／KAWS提供）

▲▼KAWS：HOLIDAY展覽。（圖／KAWS提供）

▲▼KAWS：HOLIDAY展覽。（圖／KAWS提供）

▲林俊傑身為台北站幕後推手，又是大狂粉，已搶先擁有《KAWS：HOLIDAY》限量版7吋坐姿公仔（每只NT$6,250）；T-Shirt、手提袋（NT$1,600）、餐瓷（4入1套NT$4,100）。（圖／翻攝林俊傑IG、官方提供）

關鍵字：

KAWS, KAWS:HOLIDAY, 林俊傑, COMPANION
fashion.net

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