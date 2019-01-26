千元有找吃到飽餐廳Top10　牛排、火鍋、海鮮隨你夾隨你吃

想吃大魚大肉又不想花太多，來！這裡有各種超值吃到飽餐廳等你來吃垮！跟著MENU美食誌的吃貨們一起來看看吃到飽餐廳Top10有哪些吧！

TOP 1 饗饗 inparadise

台北／信義區

饗食天堂集團旗下的高檔餐廳，大約一千初頭就能享用各式頂級料理。而且位於46樓的饗饗，當年號稱是全台北最高的吃到飽餐廳！很適合約會時邊吃邊欣賞台北高空美景。小編還很推薦它們的生魚片料理，尤其甜蝦超新鮮！

▲饗饗 inparadise。（圖／美食客上官熙希提供）

TOP 2／饗食天堂

台北、桃竹、台中、台南、高雄

吃到飽界的老大，雖然跟饗饗比起來菜色稍微比較少，精緻度也輸了一點，但最便宜的平日下午茶只要698元，東西也有一定的水準，尤其甜點選擇超多常常要排隊排很久要搶要快。

▲饗食天堂。（圖／美食客張家維提供）

TOP 3／漢來海港自助餐廳

台北、桃園、台中、台南、高雄

平日480元起就能吃的吃到飽，生魚片、螃蟹、生蠔，隨你夾隨你吃！而且小編特別推它們的牛肉湯，不輸台南的名店喔。

▲漢來海港自助餐廳。（圖／美食客佳慧提供）

TOP 4／好客燒烤

台北、桃園、台中、台南、嘉義、高雄

三種價位（598元、688元、858元）不分平日、假日或午晚餐，通通適用！而且+99元就可以生啤酒喝到飽，超級適合聚餐的！小編特別推它們的海鮮，非常鮮美很值得試試。

▲好客燒烤。（圖／美食客Molly提供）

TOP 5／美福飯店Palette彩匯自助餐廳

台北／中山區

媽呀這裡一餐要花2千元才吃得到，號稱是全台北最貴的吃到飽餐廳。不過他貴也貴得有道哩，龍蝦、鱈場蟹 、九孔鮑、花蟹任你吃，還有和牛給你吃到爽！只要專攻海鮮跟和牛包你值回票價！小編除了牛排很推以外也很推它們的甜點，意外的每樣都超好吃！

▲美福飯店Palette彩匯自助餐廳。（圖／美食客美麗吃貨提供）

TOP 6／文岩文 岩燒蜀辣鴛鴦鍋

新北市／板橋區

湯頭有四種口味：麻辣、黑蒜、原味、酸菜，其中，用高成本的鵑城郫縣豆瓣醬去熬煮的麻辣湯，沒有放任何香精，都是純天然的辣味。價位界於549~599元之間，除了肉品，還有提供啤酒、冰淇淋吃到飽，且光是Häagen-Dazs就有八種以上口味！小編特別推薦點它們的安格斯黑牛，油嫩好吃！

▲文岩文 岩燒蜀辣鴛鴦鍋。（圖／美食客chiawen提供）

TOP 7／義饗食堂

台北／大安區

多達20種麵條讓你選，為你做出客製化義大利麵！還有choice等級的肋眼牛排、pizza、千層麵，全都可以吃到爽。想要義式料理吃飽飽，580元就吃的到囉！

▲義饗食堂。（圖／美食客Kai提供）

TOP 8／Just Grill

台北／信義區

Just grill是晶華酒店首度開設的館外牛排館，可點一份主餐＋無限取用沙拉吧，並另有餐後飲料一杯。主餐的價錢就已經包含吃到飽的費用了。另外小編推薦主餐可以點爐烤牛排喔！

▲Just Grill。（圖／美食客貪吃國王提供）

TOP 9／台北寒舍艾美酒店探索廚房

台北／台中／高雄

價位介於1090至1690元之間，食物種類不多，但是每一樣都非常有水準！尤其是生魚片、牛排一定是必吃，鹹香柔嫩、油花適中，真的是吃到飽一個好選擇。而且餐後甜點舒芙雷建議一定要點一個，入口即化如雲朵般超級好吃啊啊！

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房。（圖／美食客pgy EAT提供）

TOP 10／兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽

北北基、桃園、新竹、台中、台南、高雄

這家店好吃又好玩，不管炸物、炒飯、年糕火鍋都可以自己煮！一路上都有教學圖示可以參考照著做，很適合帶小朋友來這裡自己DIY。而且全部只要299元就有韓式料理任你吃！

▲兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽。（圖／美食客曾慧玟提供）

圖、文／MENU美食誌

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