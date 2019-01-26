fb ig video ETtoday search mobile

千元有找吃到飽餐廳Top10　牛排、火鍋、海鮮隨你夾隨你吃

> >

想吃大魚大肉又不想花太多，來！這裡有各種超值吃到飽餐廳等你來吃垮！跟著MENU美食誌的吃貨們一起來看看吃到飽餐廳Top10有哪些吧！

TOP 1 饗饗 inparadise

台北／信義區

饗食天堂集團旗下的高檔餐廳，大約一千初頭就能享用各式頂級料理。而且位於46樓的饗饗，當年號稱是全台北最高的吃到飽餐廳！很適合約會時邊吃邊欣賞台北高空美景。小編還很推薦它們的生魚片料理，尤其甜蝦超新鮮！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲饗饗 inparadise。（圖／美食客上官熙希提供）

TOP 2／饗食天堂

台北、桃竹、台中、台南、高雄

吃到飽界的老大，雖然跟饗饗比起來菜色稍微比較少，精緻度也輸了一點，但最便宜的平日下午茶只要698元，東西也有一定的水準，尤其甜點選擇超多常常要排隊排很久要搶要快。

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲饗食天堂。（圖／美食客張家維提供）

TOP 3／漢來海港自助餐廳

台北、桃園、台中、台南、高雄

平日480元起就能吃的吃到飽，生魚片、螃蟹、生蠔，隨你夾隨你吃！而且小編特別推它們的牛肉湯，不輸台南的名店喔。

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲漢來海港自助餐廳。（圖／美食客佳慧提供）

TOP 4／好客燒烤

台北、桃園、台中、台南、嘉義、高雄

三種價位（598元、688元、858元）不分平日、假日或午晚餐，通通適用！而且+99元就可以生啤酒喝到飽，超級適合聚餐的！小編特別推它們的海鮮，非常鮮美很值得試試。

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲好客燒烤。（圖／美食客Molly提供）

TOP 5／美福飯店Palette彩匯自助餐廳

台北／中山區

媽呀這裡一餐要花2千元才吃得到，號稱是全台北最貴的吃到飽餐廳。不過他貴也貴得有道哩，龍蝦、鱈場蟹 、九孔鮑、花蟹任你吃，還有和牛給你吃到爽！只要專攻海鮮跟和牛包你值回票價！小編除了牛排很推以外也很推它們的甜點，意外的每樣都超好吃！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲美福飯店Palette彩匯自助餐廳。（圖／美食客美麗吃貨提供）

TOP 6／文岩文 岩燒蜀辣鴛鴦鍋

新北市／板橋區

湯頭有四種口味：麻辣、黑蒜、原味、酸菜，其中，用高成本的鵑城郫縣豆瓣醬去熬煮的麻辣湯，沒有放任何香精，都是純天然的辣味。價位界於549~599元之間，除了肉品，還有提供啤酒、冰淇淋吃到飽，且光是Häagen-Dazs就有八種以上口味！小編特別推薦點它們的安格斯黑牛，油嫩好吃！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲文岩文 岩燒蜀辣鴛鴦鍋。（圖／美食客chiawen提供）

TOP 7／義饗食堂

台北／大安區

多達20種麵條讓你選，為你做出客製化義大利麵！還有choice等級的肋眼牛排、pizza、千層麵，全都可以吃到爽。想要義式料理吃飽飽，580元就吃的到囉！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲義饗食堂。（圖／美食客Kai提供）

TOP 8／Just Grill

台北／信義區

Just grill是晶華酒店首度開設的館外牛排館，可點一份主餐＋無限取用沙拉吧，並另有餐後飲料一杯。主餐的價錢就已經包含吃到飽的費用了。另外小編推薦主餐可以點爐烤牛排喔！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲Just Grill。（圖／美食客貪吃國王提供）

TOP 9／台北寒舍艾美酒店探索廚房

台北／台中／高雄

價位介於1090至1690元之間，食物種類不多，但是每一樣都非常有水準！尤其是生魚片、牛排一定是必吃，鹹香柔嫩、油花適中，真的是吃到飽一個好選擇。而且餐後甜點舒芙雷建議一定要點一個，入口即化如雲朵般超級好吃啊啊！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房。（圖／美食客pgy EAT提供）

TOP 10／兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽

北北基、桃園、新竹、台中、台南、高雄

這家店好吃又好玩，不管炸物、炒飯、年糕火鍋都可以自己煮！一路上都有教學圖示可以參考照著做，很適合帶小朋友來這裡自己DIY。而且全部只要299元就有韓式料理任你吃！

▲吃到飽。（圖／MENU）

▲兩餐 』 두끼 韓國年糕火鍋吃到飽。（圖／美食客曾慧玟提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

邊緣人也想吃麻辣鍋！全台人氣麻辣燙大集合，價好量足一個人吃也不尷尬！

睡爽爽吃飽飽！台南正夯早午餐10大排行榜，濃厚起司好邪惡呀

關鍵字：

MENU美食誌, 吃到飽, 餐廳, 海鮮, 燒烤
fashion.net

熱門文章

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

巴黎高訂周／DIOR「時尚馬戲團」　奇幻小丑也很仙

理科太太衰捲風暴　「不克出席」LOEWE時尚趴

高訂周／GIVENCHY巨大蝴蝶結背包超夢幻

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

林宥嘉白襯衫「長度過膝蓋」　自稱：親民擔當！

Jo Malone首推新年限定版　英國梨與小蒼蘭華麗變身

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

梁洛施紙片身材　來台挺Georg Jensen　

ET Fashion

推薦閱讀

365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈

走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數

蔡依林：不要跟著社會標準定義自己　10大勵志金句女生必讀

《阿爾罕》朴信惠暴瘦！6個生活習慣+瘦身菜單大公開 5大星座2019財運旺到爆！獅子容易中大獎、金牛年終很滿意 李聖經「瘦腿」秘訣就是不忌口　無痛減肥菜單釋出，連宵夜都照吃 亞洲美女竟入榜！日本「醜得剛好」女星出爐　網友大喊重選　 真的不是我的菜！男女保持「純友誼」的4個原因 蕭敬騰把演唱會當時裝秀！　穿緊身皮褲、超短褲露「逆天美腿」 少女心噴發！粉紅米妮、維尼好夢幻　日本迪士尼櫻花季商品登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面