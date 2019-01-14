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從購物專家到創立鱷魚包精品　孫嘉欣：踏出安逸的舒適圈！

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▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

走進 D’MOM 辦公室，率先映入眼簾的是整張完整的鱷魚皮展示，和各式典雅大方的鱷魚包，讓人視線很難不被皮革上的耀眼光澤吸引。

「每個鱷魚包都是純手工製作，包款花紋也都是獨一無二，因此更顯示了它的珍貴！」品牌總監孫嘉欣如數家珍地講解道，每張鱷魚皮上的紋路都不太一樣，不論是圓圈或是方格都是渾然天成，且眼前所見的亮澤也並非透過加工上蠟，而是利用天然的瑪瑙礦石，一遍遍仔細地拋光而成。

踏出舒適圈，「歸零」反而擁有更多可能！

孫嘉欣談起 D’MOM 的品牌緣由，其實是在一次的因緣際會下，偶然結識一位西班牙設計師，兩人對於精品的理念不謀而合，於是決定合作創立品牌。她笑說起先「原是想做精品包，沒想到最後一腳直接跨進皮革中的最高等級！」後來隨著西班牙設計師決定退休，整個品牌的經營，開始從設計到行銷都改由孫嘉欣一人全權打理。

▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

▲上至設計，下至行銷，孫嘉欣一手包辦成為 D’MOM 的品牌總監

而在這之前，她原是電視購物台的知名主持人，一路累積了五、六年的經驗，從時段只能被分配到凌晨和半夜的菜鳥新手，最後熬出頭成為業績保證的購物專家。很多人會納悶，既然工作發展得這麼順利，那為什麼突然要轉換跑道？

「歸零」二字是孫嘉欣的回答。

她強調「其實我真的非常喜歡購物專家這份工作，甚至認為沒有一個行業能比這更有趣！」因為每一天都可以接觸到新事物、學習各行各業的知識。但是隨著時間久了，這份工作成了一個安逸的舒適圈，有股聲音開始在她的心中浮現：「是時候該踏出來了！」於是她決定重新接受挑戰，讓自己的人生擁有更多可能，毅然決然走上創業這條路。

不只懂銷售！購物專家晉身「鱷魚皮達人」

▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

▲曾在路邊擺攤、當過媒體公關，孫嘉欣過去的經歷全成為成就未來的養分

身為 D’MOM 的品牌總監，孫嘉欣對於皮革的掌握度必須非常充分。由於鱷魚包的製程是從南美洲哥倫比亞的上游養殖，再送到新加坡的皮革製造商，經過泡藥水、褪色、去味、剷皮、浸泡、晾乾、上漿等處理步驟，最後才能進入設計生產的階段。談起每一個環節，孫嘉欣都瞭若指掌，儼然是個鱷魚皮革專家。

褪去購物專家的身份後，「重新」也意味著從前的銷售成績已成過眼雲煙。孫嘉欣領悟到心態調適的重要性，因為創業路上來自各方的不看好從不曾少過。「但在這些批評中，撇除他們的個人情緒，十分中一定也有三分是值得我撿起來、聽進去的。」唯有放下身段，才能聽得進別人給予的意見。

不與人比較，而是一步步站穩自己的腳步，在孫嘉欣的經營下，如今D’MOM 品牌已穩定邁入第八年。

報考 EMBA，「再學習」替品牌注入新生命

▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

▲透過再學習的激盪，孫嘉欣決定重新思考品牌的定位

不過在創業一陣子後，求知慾旺盛的她對生活又開始感到貧乏，「我覺得自己好像完全被掏空，需要再吸收新的東西來注入靈魂才行！」因此在去年九月，她報考了台師大的國際時尚高階管理在職專班（GF-EMBA ），從傳統學院派的學理角度，深入思考行銷的根本，與來自各行各業的同學、專家業師們互相切磋學習。

「我就像是站在巨人的肩膀看世界一樣，跟他們交流完全開拓了我的眼界。」念了 EMBA 後，孫嘉欣從中發現許多不同的思維，開始回頭檢視 D’MOM 的品牌定位。花了一年的時間，她重新調整商業模式、修正品牌方向，並在今年賦予品牌全新的生命。

女人的階段成長——從自信走往優雅與自在

▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

▲不需要品牌的襯托，女人的價值是由內而外散發出來的品味

重新思考品牌定位後，孫嘉欣理出了三個主要的品牌精神：「自信、優雅、自在」。這三者分別代表著 30 歲至 50 歲的女性所展現的美麗氣質。邁入 30 歲的女性，喜歡藉由配件提升自信；到了 40 歲的時候，開始懂得優雅生活；50 歲後，則能夠不受外在事物影響心境，自在地度過每一天。

▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

▲D’MOM 的包款設計皆是希望傳達身為女人的自信價值

孫嘉欣笑稱自己正處在優雅的階段，目前還在努力走往「自在」的路上。她曾觀察過購買 D’MOM 鱷魚包的消費者，除了有貴婦和高階主管外，還有正處於「優雅、自在」階段的女性，照顧家庭的負擔開始減輕，也有足夠的經濟能力善待自己。對於這類族群來說，比起展示品牌的 LOGO，她們更注重產品的真材實料和質感。

因此 D’MOM 的包款設計，全部都採用去 LOGO 化和訂製款服務，就是希望傳達「女人的價值不需要特定品牌襯托」的概念，花若芬芳，蜂蝶自來，懂得的人自然懂得欣賞，不必與別人相比。

▲女人價值由自己決定！購物專家孫嘉欣化身鱷魚包達人，用 D’MOM 幫妳找回自信美。（圖／女子學提供）

▲除了前進中國市場外，D’MOM 的版圖也即將擴展歐美國家

近期，孫嘉欣也重拾以前擔任購物台主持人的專業，加入廣大的直播市場，除了中國外，也積極地拓展歐美版圖。在未來她也計畫結合丹寧布或是其他異材質與鱷魚皮拼接，打造非全鱷的輕奢華包款，希望在開拓 30 歲的輕熟女客群之餘，更能將身為女人自在且從容的那份生活態度傳遞給更多的人。

目前除了線上官網外，線下在全台 45 家飯店的精品購物廊，以及電視購物台頻道都能看見 D’MOM 的身影，未來也會陸續進駐各大實體百貨、機上購物誌，要讓每個愛自己的女人，都能在 D’MOM 找回她們的美麗自信！

D’MOM

Facebook

孫嘉欣找到自信美的關鍵

攝影：鄭凱豪

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 創業, 真皮, 鱷魚皮, 鱷魚包, D’MOM, 女人, 購物, 孫嘉欣
fashion.net

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